در روزگار خرد گرایی و حقوق بشر شاهد یک نسل کشی عینی در فلسطین هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، دربیانیه دانشجویان حقوق تعدادی ازدانشگاههای سراسر کشوردر خصوص شرایط فعلی مردم مقاوم فلسطین وجنایات رژیم صهیونیستی آمده است: بار دیگر همه ما شاهد فاجعه ای انسانی و واقعه ای دردناک در سرزمین خاک و گلوله، فلسطین اشغال شده هستیم.

درادامه این بیانیه آمده است: در روزگاری که مدعیان علم و تکنولوژی با خرد گرایی و حقوق بشر، انسان مداری و تمدن گوش فلک را به ارتعاش خیالی پر کرده اند، شاهد یک نسل کشی عینی انسانی شاهد قتل عام زنان و کودکان بی گناه به دست رژیم بی بنیان و باطل صهیونیسم و این بار نیز فقط شاهد هستیم و حال آیا وقت آن فرا نرسیده که به پا خیزیم و در عالم واقع طرحی نو در اندازیم آیا هنوز هم باید به محکومیت های لفظی و کتبی و پیام های دیپلماتیک بسنده کرد؟

دانشجویان مذکور در این بیانیه اعلام کردند: آیا هنوز موعد آن فرا نرسیده که از اعلام محکومیت و اظهار بیانیه و همدردی های ظاهری و اظهار تاسف فراتر رویم و ندای حق را لبیک گوییم که (ان تنصرالله ینصرکم و یثبت اقدامکم) آری دیگر زمانیست که به فرموده مقام معظم رهبری سکوت گناهی است نابخشودنی!

ما دانشجویان بیدار به حمایت از تمام دانشجویان انسان دوست کشورمان و به حمایت از دانشجویان و اساتید و عالمان حقوقی جنایات و اقدامات رژیم اشغالگر صهیونیسم در فلسطین و نوار غزه را مخالف حقوق بشر حقوق بشر دانسته و با استناد به بسیاری از مواد منشور سازمان ملل (مواد 1و 2 و 3 و...) و همچنین اعلامیه حقوق بشر (مواد 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و .....) و پروتکل های کنوانسیون ژنو و بسیاری دیگر از معاهدات و قوانین بین المللی که به دلیل کثرت و نیاز به بحث در مجامع حقوقی قابل ذکر نیست این رژیم را محرم و ناقض حقوق بشر می دانیم و تمام اقدامات آن را محکوم می نماییم.

در بخش پایانی این بیانیه تاکید شد: از تمامی مسئولان و مقامات بلند پایه کشور عزیزمان ایران خواستار اقدامات جدی تر علیه این رژیم و اظهار شکایت در مجامع حقوقی و انسانی بین المللی و پیگیری جدی تا زمان رهایی عزیزانمان در فلسطین هستیم و به شورای امنیت سازمان ملل اعلام می داریم هیچ عقل سلیمی تعلل شما را در اعلام بیانیه تحریم اسرائیل (با وجود 14 عضو موافق و تنها یک عضو مخالف) پذیرا نیست و روزی فرا خواهد رسید که همه ما باید پاسخگوی اعمال خود باشیم حتی سکوت!

متذکر می گردداین بیانیه از سوی جمعی از دانشجویان حقوق دانشگاههای کشوراز جمله تهران مرکز،امام صادق(ع)، تهران شمال، الزهراء(س)،سمنان، شاهرود ،دانشکده هواپیمایی کشوری،تهران جنوب،تفرش،امیر کبیر تهران،وعلم وصنعت صادر شده است.