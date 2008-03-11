بقاع متبرکه استان تهران آماده پذیرایی از مهمانان نوروزی می باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی سجادی با بیان این مطلب گفت: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران در جهت رفاه حال مسافران نوروزی آماده پذیرایی و اسکان زوار و گردشگران داخلی و خارجی در اماکن متبرکه مذهبی می باشد.

وی افزود: 400 بقعه استان تهران برای حضور مردم در ایام نوروز از سوی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران آماده پذیرایی می باشد که مسافران نوروزی می توانند در بقاع متبرکه که دارای مهمان سرا می باشند و در مسیر اصلی جاده ها قرار دارد، اسکان یابند.

سجادی در خصوص فعالیت های فرهنگی در بقاع متبرکه اظهار داشت: ویژه برنامه های فرهنگی در هنگام تحویل سال تحویل همچنین خدمات رفاهی برای مسافران نوروزی و پر کردن اوقات فراغت به ویژه جوانان و نوجوانان در امکان متبرکه پیش بین شده است همچنین پخش تلاوت قرآن کریم و اذان در هنگام نمازهای یومیه، دعوت از امام جماعات، روحانی، امکانات رفاهی، تفریحی برای کودکان درفضاهای بقاع متبرکه، تهیه قرآن و کتب دعا و زیارتنامه ها برای مهمانان نوروزی از جمله برنامه های فرهنگی در ایام نوروز در بقاع متبرکه می باشند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران اذعان کرد: در ایام نوروز نیروی انتظامی و بسیج پایگاه مقاومت مناطق، هماهنگی لازم برای امنیت زائران پیش بینی شده و نیز بروشورهایی برای شناسایی برخی از بقاع متبرکه تهیه و به زائران در امام زاده ها ارائه می شود.

سجادی با اشاره به اینکه گنبد سازی آئینه کاری بقعه ها، کاشی کاری و مرمت کلیه امام زاده ها تا قبل از ایام نوروز در دستور کار بوده یاد آور شد: برای ارائه خدمات بهتر به مسافران و گردشگران در صورت نیاز کارهای اجرایی و آماده سازی متوقف تا مشکل برای زائران ایجاد نشود.

وی شناساندن و معرفی جاذبه های بقاع متبرکه و ایجاد علاقه و حضور مشتاقان به این امکان را از اهداف این برنامه دانست.