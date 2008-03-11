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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۲۹

همزمان با روز جهانی کلیه ؛

طرح نمادین غربالگری و بیماریابی کلیه در بیمارستان لبافی نژاد انجام می شود

طرح نمادین غربالگری و بیماریابی کلیه در بیمارستان لبافی نژاد انجام می شود

همزمان با روز جهانی کلیه ( 23 اسفند ماه ) ، طرح نمادین بیماریابی افرادی که در معرض خطر بیماری کلیه قرار دارند در بیمارستان لبافی نژاد تهران صورت می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: در این طرح که از ساعت 8 صبح الی 14 با حضور اساتید فوق تخصص کلیه و پزشکان عمومی انجام می شود تا سقف 2 هزار نفر از داوطلبین می توانند برای غربالگری به بیمارستان لبافی نژاد مراجعه کنند. هدف از اجرای طرح فوق که امسال به صورت آزمایشی انجام می شود شناسایی میزان شیوع بیماری مزمن کلیه در افراد در معرض خطر بوده و قرار است در سال 87 به صورت یک طرح ملی در سطح کشور ادامه یافته و در بسته های خدمتی پزشک خانواده ادغام شود.

بر اساس این گزارش، 50 درصد از بیماری های مزمن کلیوی قابل کنترل و درمان است و انجام این معاینات می تواند از سیر بیماری به سمت نارسایی و انجام دیالیز یا سایر درمان های جایگزین جلوگیری کند.

کد مطلب 653013

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