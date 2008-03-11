طرح نمادین غربالگری و بیماریابی کلیه در بیمارستان لبافی نژاد انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: در این طرح که از ساعت 8 صبح الی 14 با حضور اساتید فوق تخصص کلیه و پزشکان عمومی انجام می شود تا سقف 2 هزار نفر از داوطلبین می توانند برای غربالگری به بیمارستان لبافی نژاد مراجعه کنند. هدف از اجرای طرح فوق که امسال به صورت آزمایشی انجام می شود شناسایی میزان شیوع بیماری مزمن کلیه در افراد در معرض خطر بوده و قرار است در سال 87 به صورت یک طرح ملی در سطح کشور ادامه یافته و در بسته های خدمتی پزشک خانواده ادغام شود.

بر اساس این گزارش، 50 درصد از بیماری های مزمن کلیوی قابل کنترل و درمان است و انجام این معاینات می تواند از سیر بیماری به سمت نارسایی و انجام دیالیز یا سایر درمان های جایگزین جلوگیری کند.