حمایت مسیحیان اردنی از اخراج مسیحیان صهیونیست از این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های منطقه، دولت اردن ماه گذشته اعلام کرد که تعدادی نامعلوم را به سبب فعالیت های مسیونری تحت لوای سازمان های خیریه از کشور اخراج کرده که این حرکت از سوی چند مقام مسیحی این کشور مورد استقبال قرار گرفته است.

مسیحیان اردن با استقبال از این موضوع اعلام کردند که این گروهها تحت فعالیت های جعلی در صدد از بین بردن روابط باثبات سنتی بین مسلمانان و مسیحیان در کشورهای اسلامی هستند.

"اوده قواص" یک ارتدوکس مسیحی و عضو سابق پارلمان اردن می گوید: گروههای مسیونر دستور کاری پنهانی دارند و با مسیحیان صهیونیست ارتباط دارند.

"فهد قیطان" یکی از روزنامه نگاران روزنامه العرب الیوم می نویسد: اکثریت مسیحیان به این گروهها مشکوک هستند و به آنها به دیده شک و تردید می نگرند.

وی گفت: سالهاست که ما از دولت می خواهیم تا فعالیت های این گروههای مسیحی را تعطیل کند، فعالیت هایی که هیچ ارتباطی با آموزه های مسیحیت و تحمل و بردباری ندارد.

وی افزود: این یک معضل قدیمی است، آنها حساسیت هایی را بر می انگیزند و در بین مسیحیان اردن تخم نفاق و تفرقه می اندازند.

این روزنامه نگار اضافه کرد که این گروهها به هیچ کلیسایی وابستگی ندارند، بلکه در تلاش هستند تا پیروان دیگر کلیساها را شکار کنند.