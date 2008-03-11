آموزش آتش نشانی دهیاران کشور در آمل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، مدیرعامل آتش نشانی و خدمات ایمنی آمل در آیین گشایش این دوره آموزشی اظهار داشت: ‪ ۶۰‬نفر از مدیران پایگاه های آتش نشانی دهیاران استانهای مختلف کشور به مدت چهار روز در شهر آمل آموزش می‌بینند.

آتشپاد دوم حسین علیزاده خاطرنشان کرد: در این دوره آموزشی، کارآموزان از استانهای، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، تهران، خراسان جنوبی، شمالی و رضوی، زنجان، سمنان، قزوین، قم، گلستان، گیلان، مرکزی و مازندران حضور دارند.

وی آموزش را یکی از اصلی ‌ترین محورهای توسعه دانست و بیان داشت: این افراد در دوره اول آموزش، مبانی مدیریت ایمنی و حوادث، مبانی آتش‌ سوزی و آتش نشانی، آشنایی و کار با خاموش‌ کننده‌های دستی و آشنایی با تجهیزات را به صورت تکمیلی آموزش می بینند.

علیزاده ادامه داد: کارشناسی حوادث و تهیه گزارش حادثه، آتش سوزی و آتش نشانی در روستاها، خصوصیات سازه و جایگاه آتش نشانی، مدیریت بحران، آموزش عمومی و ارتباطات اجتماعی در آتش نشانی روستایی، آبگیری و آبرسانی در آتش نشانی را نیز فرا خواهند گرفت.

مدیرعامل آتش نشانی و خدماتی ایمنی آمل گفت: در پایان دوره آموزشی از شرکت‌کنندگان به صورت تئوری و عملی آزمون گرفته و گواهینامه مهارت صادر خواهد شد.