به گزارش خبرنگار مهر ، حسینعلی امیری ظهر امروز در یک نشست خبری در تشریح عملکرد سازمان ثبت اسناد در سال جاری و برنامه‌های سال آینده سازمان گفت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به حکایت آمار و ارقام در سال 86 نسبت به سال 85 در همه شاخص‌ها دارای رشدی قابل توجه بوده است.

وی با اشاره به اجرای طرح کاداستر گفت : اجرای طرح کاداستر در 20 استان کشور تا سال 85 انجام شد، در سال 86 نیز از ابتدای سال، 10 استان دیگر در اجرای این طرح قرار گرفتند.

وی تصریح کرد : در حال حاضر استان‌های اردبیل، یزد، کرمان، هرمزگان، بوشهر، کردستان، همدان، گلستان، کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان تحت پوشش این طرح قرار گرفته‌اند. ضمن اینکه در سال 86 در اجرای طرح کاداستر تغییر رویه‌ای داشته‌ایم و عمدتا انجام عملیات به بخش خصوصی واگذار شده است که در همین راستا هزینه‌ها کاهش و کارکرد افزایش یافته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به نیاز کشور به بانک جامع اطلاعات املاک در کنار اجرای طرح کاداستر گفت: از اسفندماه سال گذشته، کار اجرای طرح سیستم جامع املاک را در کل کشور آغاز کردیم و این طرح در حال شکل‌گیری است. اجرای این سیستم نیز به بخش خصوصی واگذار شده است و در 30 استان کشور 30 شرکت خصوصی مشغول اجرای طرح هستند. این 30 استان بین کارشناسان سازمان ثبت جهت امور نظارتی و مراقبتی تقسیم شده و ان‌شاءالله حداکثر تا کمتر از یک سال آینده این بانک جامع در کل کشور شکل خواهد گرفت.

وی در بیان مزایای بانک جامع املاک کشور گفت: این سیستم در کنار رقومی کردن اطلاعات املاک موجب مدیریت بهتر در نقل و انتقالات املاک کشور شده و در برنامه‌ریزی‌های اجتماعی، اقتصادی و قضایی، آثار و برکات مثبتی بر جای خواهد گذاشت.

امیری تاکید کرد : نمی‌توان از توسعه پایدار سخن گفت بدون آنکه کاداستر را مدنظر قرار داده و سیستم جامع داشت.

معاون قوه قضائیه با تقدیر از دولت و مجلس در راستای حس ضرورت اجرای این طرح و در نظر گرفتن بودجه کافی برای این امر ادامه داد: در حوزه املاک طرحی به نام اجرای ماده 133 قانون توسعه داریم که این طرح فی‌الواقع صدور سند برای اماکن روستایی مسکونی است. در مقایسه‌ای که بین روستاهای دارای سند برای املاک مسکونی و روستاهای فاقد این اسناد داشتیم، مشاهده کردیم که دولت به معنای حاکمیت در روستاهای دارای سند در تمام شاخصه‌های توسعه موفق‌تر بوده است. چرا که این امر موجب ایجاد اشتغال روستایی، جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر، افزایش ارزش افزوده املاک روستایی و همچنین افزایش احساس مالکیت روستاییان نسبت به املاک خود شده است.

وی افزود: از آنجا که نگاه ما به روستا نگاه به قاعده نظام سکونت است، در سال جاری 218 هزار و 560 فقره سند برای اماکن روستایی مسکونی صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 11 درصد رشد در این زمینه داشته‌ایم و از برنامه پیش‌بینی شده نیز جلوتریم. همچنین در اجرای ماده 147 و 148 اصلاحیه قانون ثبت 84 هزار و 834 سند صادر شده است؛ این قانون اشکالاتی داشت که به دلیل وجود این اشکالات در تاریخ 29 خردادماه سال 83 از مجلس شورای اسلامی عدم تمدید آن را خواستار شدیم. با آسیب‌شناسی این قانون طرحی کارشناسی شده تهیه شد که اگر مجلس این طرح را تصویب کند به نفع مردم خواهد بود و این امکان را به شهروندان می‌دهد که کسانی که به هر دلیل مشکلات قانونی برای دریافت سند دارند تحت شرایطی که در قانون آمده است املاک خود را سنددار کنند.

امیری یکی دیگر از کارهای اساسی در حوزه املاک را صدور سند برای عرصه‌های منابع طبیعی عنوان کرد و افزود: این امر از تصرف اراضی دولتی جلوگیری می‌کند ضمن اینکه باعث تثبیت مالکیت دولت بر این عرصه‌ها شده و اگر هم احیانا این اراضی تصرف شود در صورت داشتن سند ترتیباتی اتخاذ شده است که دادگاه‌ها در اولین جلسه دادرسی حکم به رفع تصرف بدهند و نهایتا کشور خواهد فهمید که چقدر املاک غیرمنقول دارد و این املاک در کجا قرار دارند لذا مدیریت روی سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌گیرد، افزایش یافته و در راستای تئوری توسعه قضایی مبنی بر قضازدایی امری موثر خواهد بود.

وی اضافه کرد: در یک کار دوره‌ای که حدود دو سال برای آن زمان تعریف شده است، 107 میلیون هکتار برای عرصه‌ها سند ساخته شده و تقریبا 19 میلیون هکتار دیگر نیز باقی مانده که در این ظرف زمانی مشخص برای آنها نیز سند صادر خواهد شد. در اجرای همین طرح در سال جاری چهار هزار و 991 فقره سند صادر شده است که این عدد از نظر متراژ عدد بزرگی است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کار اساسی دیگر سازمان ثبت اسناد را در سالجاری از بین بردن موازی‌کاری بین واحدهای ثبتی و شهرداری در ارزیابی املاک دانست و افزود: در نشستی که با شهردار تهران داشتیم، طرح یکسان کردن ارزیابی املاک مطرح شد و نهایتا طی مذاکراتی بنا شد که دیگر مردم برای یک کار واحد به هر دو نهاد مراجعه نکنند تا کار هم سریع‌تر انجام گیرد و هم مفسده‌های این کار از بین برود. لذا با یکسان‌سازی ادبیات این دو واحد امیدواریم از سال آینده بر اساس معیارهای شهرداری و نظارت ثبت این امر محقق شود.

وی در مورد برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات در سازمان ثبت اظهار داشت: از پایان سال 83 این سازمان با همکاری استادان و کارشناسان، برنامه‌ای با عنوان برنامه پنج ساله سازمان ثبت تنظیم کرد و در حال حاضر نیز کار بر مبنای این برنامه صورت می‌گیرد. یکی از آیتم‌های مورد نظر در برنامه مذکور مکانیزاسیون خدمات ثبتی است. در همین راستا در سال جاری 11 پروژه مکانیزاسیون داشتیم که یکی از آنها اتوماسیون امور املاک است و نام آن را طرح میثم قرار دادیم که میثم در این طرح مخفف مدیریت یکپارچه ثبت املاک است.

امیری ادامه داد:‌ این طرح در واحد ثبتی شمیران دوره آزمایشی خود را طی می‌کند و این امکان را می‌دهد که با مدیریت یکپارچه ثبت استعلامات لازم از طریق رایانه صورت گیرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اتوماسیون امور و اسناد و سردفتران اظهار داشت: یکی از مهمترین اموری که راه‌اندازی آن تاثیر بسزایی در تسهیل امور داشت، راه‌اندازی شبکه Lan و Van در سطح کشور بود که ما در این دو شبکه 56 ساختمان از ساختمان‌های ستادی و مراکز استان را تحت پوشش قرار دادیم و از مهمترین امور زیرساختی در جهت اجرای مکانیزاسیون به حساب می‌آید.

امیری، مکانیزاسیون سیستم ارزش‌یابی کارکنان ثبت را یکی دیگر از امور انجام شده در سال جاری عنوان و خاطرنشان کرد: اتوماسیون ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی نیز توسعه خواهد یافت و از خیلی رفت‌وآمدها جلوگیری می‌شود. یکی از اتفاقات مهمی که در حال شکل‌گیری است اختصاص شماره شناسنامه ملی برای هر کدام از شخصیت‌های حقوقی مانند موسسات و شرکت‌های دولتی در سطح کشور است که در حال اجرای این سیستم هستیم. این موضوع باعث عدم ثبت مکرر شخصیت‌های حقوقی و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها در راستای استفاده از منابع مالی دولت خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد، ایجاد واحدهای جدید ثبتی در سال جدید را یکی دیگر از اقدامات سازمان ثبت دانست و ادامه داد: یکی دیگر از امور انجام شده این بود که کلیه کلان‌شهرها که دارای یک واحد ثبتی بودند چارت مربوط به آنها اصلاح شود و تعداد واحدهای ثبتی‌شان افزایش یابد. در همین راستا، در شهرهای شیراز، تبریز، رشت، کرج و اصفهان هر کدام دو واحد ثبتی، شهرهای کرمانشاه و قم یک واحد ثبتی و در شهر تهران سه واحد ثبتی به واحدهای گذشته اضافه شده است.

وی با اشاره به تثبیت دانشکده علوم و فن‌آوری ثبتی در سال جاری اظهار داشت: رشته‌های جدیدی از حقوق ثبت با گرایش اسناد و املاک، کاداستر و حقوق سردفتری در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ایجاد شده است. همچنین در سال جاری قراردادی با دانشگاه ملبورن استرالیا در حوزه کاداستر داشتیم که اساتید این دانشگاه با حضور در تهران دوره‌ای را برای کارشناسان ما برگزار کردند و مدرک رسمی از دانشگاه ارائه شد. ضمن اینکه نمایندگان دانشگاه گرانوبل فرانسه با حضور در تهران قراردادی در حوزه سردفتری برای ارتقای سطح علمی سردفتران و دفتریاران ایران منعقد کردند. همچنین ‌ در سال 86 مرکز آموزش سازمان ثبت 100 هزار نفر ساعت نیرو آموزش داده است.

امیری در مورد ملاقات‌های مردمی که سه‌شنبه هر هفته در محل سازمان برگزار می‌شود، اظهار داشت: جمعا تا هفته گذشته یکهزار و 529 نفر را حضورا ملاقات کردیم؛ بیشترین تعداد ملاقات‌کننده‌ها در سال 86 مربوط به تهران با آمار 746 نفر و کمترین آمار مربوط به استان ایلام با دو نفر مراجعه کننده است.

وی همچنین تنظیم شیوه‌نامه ثبت ازدواج ایرانیان خارج از کشور را یکی دیگر از اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک در سال جاری اعلام کرد و افزود: این شیوه‌نامه بسیاری از مشکلات پیش روی ایرانیان خارج از کشور را که اغلب نیز به صورت غیررسمی ازدواج می‌کنند، حل خواهد کرد. ما اقدام به امضای این شیوه‌نامه کرده‌ایم و حدود سه هفته پیش نیز آن را برای امضای وزیر امور خارجه به وزارتخانه ارسال کردیم تا پس از امضای آن از سوی وزیر امور خارجه به تصویب رئیس قوه قضاییه، رسیده و اجرا شود.

معاون قوه قضائیه همچنین با اشاره به مکانیزاسیون ثبت در حوزه اسناد در استان‌ها خاطرنشان کرد: در مرکز 17 استان مکانیزاسیون ثبت راه‌اندازی شده است.

امیری در بخش دیگری از این نشست با اشاره به الحاق ایران به معاهده PCT (ثبت بین‌المللی اختراعات) گفت:‌ در سال جاری الحاق به این معاهده را داشتیم که مورد درخواست مخترعان و نخبگان کشور بود. خوشبختانه مجلس نیز طرح مربوط به آن را تصویب کرد و براساس این معاهده مخترعان عزیز دیگر جهت ثبت اختراعات خود نیاز به سفر به کشورهای خارجی و صرف هزینه‌های گزاف نخواهند داشت و مخترعان با ثبت اختراع خود، اختراعشان در 75 کشور عضو این معاهده ثبت می‌شود.

امیری همچنین با اشاره به تصویب قانون ثبت اختراعات علایم تجاری و طرح‌های صنعتی در ماه‌های اخیر تصریح کرد: این قانون کارکرد مربوط به اجرای سیاست‌های اصل 44 را نیز دارد که در حال حاضر شورای نگهبان مصوبه مجلس را در این زمینه تایید کرده و برای امضاء و ابلاغ به دولت رفته است. این قانون یک قانون مدرن است که با مطالعات تطبیقی و اخذ نظر کارشناسی کارشناسان WIPO تهیه شده و با قانون پیشرفته‌ترین کشورها مانند ژاپن و آمریکا قابل مقایسه است. این قانون با تثبیت حقوق مخترعان و صاحبان علایم تجاری تسهیلاتی را نیز برای ثبت اقتصادی اختراعات فراهم می‌آورد. علاوه بر این در قانون مذکور مرجع ملی مالکیت معنوی نیز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین شده و نمایندگی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی را سازمان ثبت عهده‌دار است.

امیری همچنین در مورد لغو ماده 34 و 34 مکرر قانون ثبت خاطرنشان کرد: براساس این مواد اگر یک شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان مثال وامی به مبلغ دو میلیون تومان اخذ می‌کرد و به جای وام خانه‌اش را که مثلا 100 میلیون تومان قیمت داشت به وثیقه می‌گذاشت در صورت عدم تادیه وام دو میلیونی طلبکار می‌توانست منزل 100 میلیونی را تصرف کند؛ لذا با اعلام خلاف شرع بودن این امر طی بخشنامه‌ای بلافاصله طرح اصلاح آن مطرح شد که مجلس شورای اسلامی نیز با همکاری هر چه تمام‌تر همانند سایر طرح‌های مربوط به سازمان ثبت آن را تصویب کرد و نهایتا دو هفته پیش این مصوبه پس از اصلاحاتی به تایید شورای نگهبان رسید؛ لذا بر این اساس اگر کسی قرضی گرفته و در ازای آن وثیقه‌ای بسپارد اما نتواند وام خود را پرداخت کند، وثیقه مذکور به فروش می‌رسد و طلبکار به اندازه طلب خود از مبلغ این وثیقه برمی‌دارد و مابقی آن به مالک عودت داده می‌شود. قیمت فروش وثیقه نیز بر اساس قیمت روز است که کارشناس آن را تعیین می‌کند.

وی همچنین با اشاره به جمع کل درآمدهای وصولی سازمان ثبت در 10 ماهه سال جاری اظهار داشت: جمع کل این درآمدها مبلغ 253 میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 37 درصد افزایش درآمد داشتیم. اسناد مالکیت صادره نیز در 10 ماهه امسال هفت درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. املاک تحدید شده یک درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و همچنین تفکیک‌های انجام شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت درصد افزایش داشته است.

امیری در بیان آماری از ثبت تعداد ازدواج‌های 10 ماهه سال جاری گفت: تعداد ازدواج‌ها 731 هزار و 773 فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10 درصد افزایش داشته است. تعداد طلاق‌ها نیز 75 هزار و 759 فقره بوده که متاسفانه نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار درصد افزایش داشته‌ایم.

معاون قوه قضائیه با اشاره به معاملات انجام شده در سال جاری اظهار داشت: این معاملات نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30 درصد افزایش یافته است و نشان می‌دهد که سیاست قضازدایی موثر واقع شده و اسناد از سوی مردم به صورت رسمی تنظیم می‌شوند. شرکت‌های ثبت شده در 10 ماهه سال 86 نیز 84 هزار و 880 فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 14 درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین شرکت‌های منحل شده، سه هزار و 572 فقره بوده است که نسبت به مدت سال گذشته با دو درصد کاهش مواجهیم. یکی از بهترین آمار ما در سال جاری مربوط به ثبت اختراعات است که در 10 ماهه امسال شش هزار و 70 فقره ثبت اختراع داشته‌ایم و این میزان نسبت به مدت سال گذشته 53 درصد افزایش داشته است و امیدواریم با توجه به نوسازی قوانین شرایط بهتری را نیز در سال آینده در این زمینه شاهد باشیم. همچنین علایم تجاری ثبت شده در 10 ماهه سال جاری هشت هزار و 460 فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به برنامه‌های سال آینده این سازمان اشاره کرد و افزود: عملیاتی کردن یکسان‌سازی ادبیات ثبت و شهرداری، تکمیل داده‌آمایی و اسکن دفاتر املاک، توسعه کاداستر شهری، روستایی و زراعی، کاهش متوسط زمان انجام عملیات ثبتی، ایجاد نظام امنیتی فضای تبادل اطلاعات سازمان، ارتقای اتوماسیون و صدور بخشنامه‌های الکترونیکی، مکانیزاسیون افراد ممنوع‌المعامله با تعریف سطح دسترسی، ارتقای اتوماسیون تغییر نام ثبت شرکت‌ها، راه‌اندازی سایت اختصاصی مالکیت صنعتی، اجرای پروژه وایپونت که اعتبار آن نیز اختصاص یافته است، گسترش شبکه ون و لن، نوسازی دفترچه‌های نکاحیه، بازسازی اوراق بهادار، مکانیزاسیون استعلامات، بازنگری و بهبود ساختار سازمان و همچنین واگذاری بخشی از وظایف ستادی سازمان به بخش خصوصی در استان‌ها از جمله سرفصل‌های اقداماتی است که ان‌شاءالله در سال آینده انجام خواهد شد.

وی همچنین روز 24 اسفند را روزی سرنوشت‌ساز خواند و تشریح کرد: همیشه در ایران اسلامی حضور مردم در صحنه‌های دفاع از نظام در مقاطع مختلف متناسب با شرایط خاص زمان است و انتخابات آتی نیز یکی از این صحنه‌هاست.

وی افزود: مردم ما همواره ثابت کردند که در مواقعی که نظام به حضور مردم نیاز داشته است، خیلی جدی تمام سلایق، گروه‌ها و جناح‌ها در صحنه‌های دفاع از نظام حاضر شده‌اند و امیدواریم 24 اسفند نیز همه مردم با حضوری پرشور در پای صندوق‌های رای دشمنان نظام و ایران را نا امید کنند چرا که هر رای یک ایرانی در حکم شلیک یک تیر به طرف دشمن است.