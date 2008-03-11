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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۳۰

در ایام نوروز؛

206 هزار دانش آموز مازندرانی به یاری پلیس می آیند

206 هزار دانش آموز مازندرانی به یاری پلیس می آیند

ساری - خبرگزاری مهر: 206 هزار دانش آموز مازندرانی در قالب طرح همیار پلیس، ماموران راهنمایی و رانندگی را در انجام ماموریت محوله یاری می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران در آیین نمادین اجرای این طرح در جمع دانش آموزان همیار پلیس در ساری افزود: در این طرح، 167 هزار دانش آموز ابتدایی و 39 هزار دانش آموز پایه اول راهنمایی با در دست داشتن کارت پلیس افتخاری رانندگانی که مرتکب تخلف می شوند را با تذکر شفاهی با مقررات آشنا می کنند.

عبدالوحید فیاضی افزود: پس از پایان تعطیلات نوروز، مدیران مدارس نظرات دانش آموزان را به مسئول مربوطه گزارش می دهند.

به گفته وی به بهترین پیشنهاد و طرحهای برتر از سوی دبیرخانه کمسیون آموزش و ترافیک هر شهرستان هدایایی اهدا خواهد شد. 

این مسئول ارتقاء مشارکت و مسئولیت پذیری دانش آموزان، ایجاد نظم و انضباط اجتماعی و افزایش ایمنی در ترافیک را از مهمترین اهداف این طرح اعلام کرد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران افزود: به منظور حسن اجرای این طرح، 200 هزار بروشور ویژه همیاران پلیس در دو هزار و 400 مدرسه ابتدایی و هزار و 500  مدرسه راهنمایی استان توزیع شد.

وی بیان داشت: اجرای این طرح در نوروز سال گذشته کاهش 4/10 درصدی تصادفات رانندگی را در پی داشت.

کد مطلب 653020

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