ساخت و تجهیز صدها مسجد برای اقلیت مسلمان جهان؛ اقلیت مسلمان در سال گذشته

ساخت بزرگترین مسجد بوستن

قاضی دادگاه عالی شهر سافک در بوستن به دادخواستی که علیه سازمان توسعه شهری به علت فروش یک قطعه زمین با قیمت کمتر از ارزش آن برای ساخت مسجد انجمن اسلامی بوستن ارائه شده بود، رأی منفی داد. ساندرا ال هملین قاضی دادگاه عالی این پرونده را مختومه اعلام کرد و اظهار داشت که باید تا 30 روز پس از فروش زمین این دادخواست ارائه می شد درحالی که 16 ماه پس از تاریخ فروش زمین ارائه شده است.

انجمن اسلامی بوستن در نظر دارد در این زمین بزرگترین مسجد نیوانگلند را به همراه یک مدرسه و مرکز فرهنگی بنا کند، اما اجرای این پروژه به واسطه مشکلات مالی و مناقشه ایجاد شده افراد متعصب درباره زمین به تعویق افتاده است. تاکنون 12 میلیون دلار صرف این پروژه شده و انجمن اسلامی بوستن امیدوار است 2 میلیون دلار دیگر جمع کند. قرار است این مدرسه اسلامی همزمان با ماه مبارک رمضان سال آینده فعالیت خود را آغاز کند. انجمن اسلامی بوستن در سال 1981 تأسیس شد و در راستای حفظ هویت اسلامی مسلمانان منطقه فعالیت می کند.

ساخت بزرگترین مسجد نیویورک

هیئت تصمیم گیری شورای شهر کلونی در ایالت نیویورک آمریکا به اتفاق آراء طرح ساخت بزرگترین مسجد را در شمال نیویورک تصویب کرد. این مسجد که به عنوان مرکز حیدر نامگذاری خواهد شد دربرگیرنده گنبدی با 1646 متر مربع و دو مناره خواهد بود که ساخت آن هفت سال به طول می انجامد.

این مرکز اسلامی 11 کلاس درس و یک سالن ورزشی خواهد داشت که مسلمانان بتوانند گردهمایی های اجتماعی خود را در آنها برگزار کنند. مرکز اسلامی مسلمانان این منطقه همچنین دربرگیرنده مهد کودکی به مساحت 390 متر مربع و فروشگاه 334 متر مربعی خواهد بود که به بخش خصوصی واگذار می شود، اما سود حاصل از آن به نوعی از مسجد نیز حمایت خواهد کرد. بزرگترین مرکز اسلامی نیویورک ظرفیت پذیرش 600 نفر را دارد .

کاشیکاری ایرانی در مسجد لیسبون

مسجد بزرگ شهر لیسبون پایتخت پرتغال با کاشیهای ایرانی که دربرگیرنده آیات قرآنی هستند تزئین می شود. این پروژه با همکاری آستان قدس رضوی ایران و انجمن مسلمانان پرتغال انجام می شود. ایرانیان از سال 1250 پیش از میلاد از کاشیهای تزئینی برای عمارتها و ساختمانها استفاده می کردند که نخستین نمونه های آن در معبد چقا زنبیل به عنوان یکی از تمدنهای قدیمی محسوب می شود.

هنرکاشیکاری ایرانی در آغاز دوره سلطنت تیمور به اوج خود رسید، در آن زمان کاشیهای آبی و فیروزه ای خطوط و طرحهای هندسی پیچیده ای را ارائه می کردند و برای تزئین سردر بسیاری از اماکن مذهبی مورد استفاده قرار می گرفتند.

مسجد شهر لیسبون در سال 1988 به منظور اقامه نماز و اجتماع جامعه مسلمانان پرتغال ساخته شد. انتظار می رود کاشیکاری این مسجد ماه می (اردیبهشت) به پایان رسد.

بازسازی مسجد جامع مسکو

حضور پررنگ مسلمانان مسکو در نمازهای جماعت به ویژه نماز ظهر جمعه موجب شده مقامات مسجد جامع مسکو و شورای مفتیان روسیه درباره بزرگتر کردن سالن اقامه نماز تصمیم گیری کنند که این امر با کمک مالی عضو مسلمان مجلس دومای روسیه تسهیل شد.

نخستین بخش از کار ساخت این مسجد که از فوریه سال 2006 به تعویق افتاده بود از سرگرفته می شود. اگر کمکهای مالی به مسجد ادامه یابد، سالن جدید تا سپتامبر سال 2008 برای اقامه نماز به اتمام می رسد. این مسجد پس از اتمام کارهای ساختمانی خود می تواند بیش از 4 هزار نمازگزار را در خود جای دهد. مسجد جامع مسکو دارای 2 گلدسته 75 متری است.

نخستین مسجد رسمی آتن

اقلیت مسلمان آتن پایتخت یونان، جمعه اول تیرماه نخستین مسجد رسمی خود را پس از 170 سال افتتاح کردند. در پی درخواستهای مکرر مسلمانان آتن برای ساخت یک مسجد سرانجام طرحهای دولت یونان به منظور ساخت مسجد برای ده ها هزار مهاجر مسلمان که در پایتخت زندگی می کنند، به نتیجه رسید.

طرح ساخت مسجد در آتن از محبوبیت چندانی برخوردار نبود . 97 درصد از جمعیت یونان در میان جمعیت 11 میلیونی این کشور مسیحی ارتدکس هستند. اما سال گذشته دولت آتن وعده داد 20 میلیون دلار تا سال 2009 برای مسجد آتن هزینه می کند. وزارت امور دینی و آموزش نیز کمیته ای را به منظور انتصاب امام جمعه این مسجد تشکیل داد.

مسجد باشکوه شرق پاریس

مسلمانان فرانسه به عنوان بزرگترین جامعه مسلمانان اروپا طرح خود را برای ساخت مسجدی در شرق پاریس ارائه کردند تا مسلمانهای حومه شرقی پاریس نیازهای معنوی و اجتماعی خود را در آنجا پاسخگو باشند.

اقلیت 6 میلیونی فرانسه به عنوان بزرگترین جامعه مسلمانان اروپا از 1500 مسجد و نمازخانه برخوردارند که اغلب آنها در اتاقهای نامناسب و موقتی مستقر شده‌اند. سه سال پس از آنکه فرانسه حجاب را در مدارس دولتی ممنوع کرد دادگاهی شهرها را از فراهم کردن زمین برای ساخت مسجد منع کرد.

افزایش ظرفیت نخستین مسجد اونتاریو

ظرفیت نخستین مسجد اونتاریوی کانادا که در سال 1964 ساخته شد افزایش می‌یابد.



فعالان مسلمان مرداد ماه امسال کارهای ساختمانی را برای افزایش ظرفیت جادهی مسجد اونتاریو را آغاز کردند تا این مسجد بتواند 4 هزار خانواده را جا دهد. این مسجد در سال 1964 به منظور پاسخ به نیاز دینی جامعه مسلمان ساخته شد که تعدادی آنها به 12 خانوار محدود بود.

افتتاح مسجد بزرگ اسپانیا

عملیات ساخت مسجد بزرگ شهر بندری مالاگا در جنوب اسپانیا با مناره های 25 متری به اتمام رسیده و به زودی افتتاح می شود. اتمام ساختمان این مسجد بزرگ که روی زمین 6 هزار متر مربعی ساخته شده دوسال به طول انجامید و ساخت آن 22 میلیون یورو هزینه در برداشت.

این مسجد درحال حاضر یکی از چشم اندازهای زیبای شهر باستانی مالاگا است که هر ساله میلیونها توریست را از سراسر دنیا به خود جلب می کند. ساختمان مسجد بزرگ مالاگا دربرگیرنده یک مرکز اسلامی، سالن اقامه نماز با ظرفیت یک هزار نمازگزار و سالن کنفرانس است. این مسجد با معماری اسلامی - اسپانیایی ساخته شده و بلندای مناره های آن به 25 متر می رسد.

مسجد شهر فرانکفورت افتتاح شد

مسجد تازه شهر فرانکفورت آلمان شهریور ماه با حضور معاون وزیر اقتصاد و صنعت آلمان و نمایندگان جامعه مسلمان این شهر افتتاح شد.

ساخت مسجد و مرکز اسلامی شهر فرانکفورت اوایل سال 2001 با کمکهای سازمان خیریه المکتوم آغاز شد. دبیر کل بین خیریه المکتوم سفیر امارات در آلمان و جمع کثیری از هیئتهای مسلمان و اعضای جامعه اسلامی فرانکفورت در مراسم افتتاحیه این مسجد شرکت کردند.

گسترش مسجد ایالت ایلینویز آمریکا

مسجد شهر اولندپارک واقع در ایالت ایلینویز امریکا که تنها 14 ماه از افتتاح آن گذشته با استقبال جمعیت کثیر مسلمانان رو به رو شده و به منظور پاسخ به نیازهای دینی این جمعیت پس از ماه مبارک رمضان گسترش خواهد یافت.

مسجد مسلمانان شهر اورلندپارک از زمان افتتاح تاکنون با دوبرابر تعداد مسلمان نمازگزار رو به رو شده و کلاسهای اسلامی خود را نیز افزایش داده است. سال گذشته رهبران مسلمان به منظور پاسخ به جمعیت درحال رشد مسلمان این منطقه پارکینگ مسجد را از 125 جای پارک به 375 جای پارک افزایش دادند. مالک علی نایب رئیس انجمن مسلمانان این شهر اظهار داشت که هرروز تعداد مسلمانان شرکت کننده در مسجد چشمگیر است به طوری که جمعیت آن از بدو تأسیس از 200 نفر به 400 نفر افزایش یافته است.

کارهای ساختمانی این مسجد که در راستای وسعت بخشیدن به فضای آن صورت می گیرد پس از ماه مبارک رمضان در اواسط ماه اکتبر آغاز و تاپایان سال میلادی به اتمام خواهد رسید.

مسجد سنتی مسلمانان سوئد

مسلمانان شهر گوتنبرگ، سوئد پس از سالها اقامه نماز در نمازخانه‌های کوچک و زیرزمینی، با تأیید آغاز کارهای ساختمانی مسجدی بزرگ با مناره و گنبد طی چند هفته آینده، به رؤیای خود نزدیک شدند.

پس از دو سال برنامه ریزی این مسجد سرانجام به کارهای ساختمانی نزدیک شده است. مجوز ساخت این مسجد در سال 1996 دریافت شد. حاکی که عضو وقف اسلامی سوئد نیز محسوب می شود یادآور شد که ایده ساخت مسجد سال 1980 توسط یک گروه اسلامی ترک پیش از فعال شدن وقف اسلامی مطرح شد. این مسجد در ساحل رودخانه این شهر ساخته می شود و سبک معماری آن نیز به سبکهای سنتی اسلامی با مناره و گنبد خواهد بود . طرح ساختمان این مسجد از سوی معماران سوئدی ارائه شده و با الهام از معماری اسلامی و معماری مدرن در زمینی به مساحت 5 هزار متر بنا می شود تا یک هزار و 200 مسلمان را در خود جای دهد.

از 1200 نهادی که به عنوان مسجد در آلمان فعالیت می کنند تنها 159 نهاد به عنوان مسجد با گنبد و مناره شناخته می شود که به اقلیت 2/3 میلیون آلمان خدمت می کنند. باقی آنها نمازخانه هایی هستند که اتاقی را در یک ساختمان به خود اختصاص داده و الزاماًً با اهداف و کاربردهای مسجد فعالیت نمی کنند. در سال 2004 تعد مساجدی که در با مناره و گنبد و به شکل سنتی در آلمان وجود داشت تنها 141 مسجد بود.

ساخت بزرگترین مسجد فرانسه

کلید ساختمانی که قرار است طی چند ماه آینده به یکی از بزرگترین مساجد فرانسه در شهر جنوبی و ساحلی مارسی، فرانسه تبدیل شود از سوی شهردار به مسلمانان ارائه شد.

این پروژه که 9/11 میلیون دلار هزینه دربردرد با مبالغ اهدایی جامعه مسلمان ساخته خواهد شد. مسجد جدید مارسی دارای 2 مناره 25 متری و یک گنبد خواهد بود.

مسجد بزرگ در پیتسبرگ آمریکا

ساخت مسجدی بزرگ برای جامعه مسلمانان شهر پیتسبرگ امریکا مورد تصویب مقامات شهر قرار گرفت تا طی 5 سال آینده با تسهیلاتی ساخته شود.

این مسجد دوطبقه توان جادهی حدود 400 نمازگزار را دارد و می‌تواند به مشقت مسلمانانی که از حومه‌های شمالی شهر به اوکلند و منرویل می‌روند تا نماز خود را به جماعت اقامه کنند خاتمه دهد. ساخت این مسجد هزینه‌ای حدود 4 میلیون دلار دارد که قرار است در مدت پنج سال کامل شود. نیایشگاه مسلمانان در زمینی به مساحت 1300 متر مربع ساخته خواهد شد.

پیش از آنکه طرح ساخت این مسجد تصویب شود مقامات شورای شهر به مدت یک ساعت فعالان مسلمان را درباره نگرانیهای خود چون مسئله پارکینگ مورد پرسش قرار دادند و پس از آنکه متقاعد شدند با داشتن یک برنامه ترافیکی می‌توان از ازدحام در اعیاد و مناسبتهای دینی مسلمانان جلوگیری کرد ساخت این مسجد را مورد تأیید قرار دادند.

نخستین مسجد مسلمانان کالینینگراد

نخستین مسجد منطقه کالینینگراد پس از پانزده سال انتظار مسلمانان و به‌رغم مخالفتهای کلیسای ارتدکس روسیه ساخته می‌شود.

مسلمانان محلی شهر کالینینگراد به‌زودی شاهد ساخت نخستین مسجد خود هستند که پانزده سال برای ساخت آن تلاش کرده و این تلاشها به‌واسطه مقابله فعالانه مسیحیان ارتدکس روسیه متوقف می‌شدند. مسلمانان ایالتهای مختلف روسیه همچنین پیش از این از دولت این کشور خواستند از ساخت مراکز اسلامی و مؤسسات دینی حمایت کند.

شهروندان شهر کالینینگراد علیه ساخت این مسجد که مسلمانان از سال 1993 پیگیر ساخت آن هستند به‌ کرات اعتراض کرده و اسقف محلی اظهار داشته بود اگر به جای یک مسجد بزرگ، مسجد کوچکی در حومه شهر ساخته شود با ساخت مسجد برای مسلمانان این منطقه مخالفتی به عمل نخواهد آمد. این در شرایطی است که کمیسیون سیاست اقتصادی و ساختمانهای شهرداری شورای شهر کالینینگراد به مسلمانان اجازه داد از چندین ساختمان بدون پرداخت بهای زمین برای ساخت مسجد استفاده کنند.

مسجد بزرگ شهر ناپل

مسجدی با یک هزار متر مربع مساحت در شهر ناپل ایتالیا ساخته و بر اساس پیش‌بینی‌ها تابستان سال آینده افتتاح می‌شود .

عبدالله کزولینو مدیر مسجد میدان مرساتو ناپل گفت: شهر ناپل در فصل تابستان مسجدی بزرگ خواهد داشت که تمام مؤمنان را می تواند برای اقامه نماز جماعت روزهای جمعه دربرگیرد.

کزولینو افزود: سالها بود که با مشکلات متعدی برای ساخت این مسجد رو به رو بودیم، مسلمانان بسیاری در طول نماز جمعه در خیابانها جمع می شوند و باعث سنگین شدن ترافیک می شوند از این رو ساخت مسجدی که ظرفیت جادهی مسلمانان این شهر را داشته باشد بسیار ضروری بود.

پس از امضای قرار داد این مسجد کارهای ساختمان آن غاز شده و تابستان سال آتی به بهره برداری می رسد.