کشته و زخمی شدن 38 عراقی/ بازداشت 20 تروریست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پلیس عراق اعلام کرد که دستکم 16 نفر بر اثر انفجار بمب در مسیر یک دستگاه اتوبوس غیرنظامی در جاده اصلی ارتباطی بصره به ناصریه در جنوب این کشور کشته شدند.



یک مسئول پلیس ناصریه که خواست نامش فاش نشود، گفت: حدود 22 نفر نیز بر اثر این انفجار زخمی شده اند و این آمار اولیه است و پیش بینی می شود که تعداد قربانیان افزایش یابد.

در همین حال، یک منبع امنیتی عراق اعلام کرد که نیروهای آمریکایی و عراقی بامداد امروز در حمله و بازرسی های خود در غرب شهر کرکوک در شمال عراق 20 تروریست را بازداشت کردند.



سرحد قادر از افسران پلیس کرکوک افزود: عبدالله مصطفی العبیدی قاضی شرعی گروه موسوم به دولت اسلامی عراق از جمله بازداشت شدگان است.