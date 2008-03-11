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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۴۱

کشورهای آسیای میانه قیمت گاز صادراتی خود را افزایش می دهند

کشورهای آسیای میانه قیمت گاز صادراتی خود را افزایش می دهند

شرکت دولتی گاز روسیه امروز با اعلام افزایش قیمت گاز صادراتی کشورهای آسیای میانه گستره تنش گازی را افزایش داد.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازخبرگزاری فرانسه، شرکت دولتی گازروسیه (گاز پروم) امروزدر بیانیه ای که در مسکو و پس از مذاکرات بین کشورهای صادر کننده گاز آسیای میانه و این شرکت صادر شد؛ از افزایش قیمت گازصادراتی کشورهای آسیای میانه خبر داد.

این شرکت که بزرگترین شرکت گازی دنیا محسوب می شود، زمان این افزایش را سال 2009 اعلام کرد.

گازپروم اعلام کرد: قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان که بزرگترین صادرکنندگان گاز روسیه و اوکراین هستند درمورد این افزایش قیمت به توافق رسیده اند.

تحلیلگران این موضوع را عامل افزایش قیمت در گازصادراتی به اروپا ارزیابی می کنند.

تنش گازی بین اوکراین و روسیه درحال گسترش به اروپا و دیگر نقاط نیازمند انرژی است .

این تحلیلگران گاز را سلاح جدید روسیه برای رویارویی با دنیای غرب ارزیابی نموده اند.

 

 

 

کد مطلب 653030

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