تعیین ضوابط ارزشیابی فارغ التحصیلان علوم پزشکی دانشگاههای مالزی

دکتر غلامرضا حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 4 دانشگاه کشور مالزی از نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد تأیید است و اگر فردی در آن دانشگاهها به تحصیل بپردازد پس از فارغ التحصیلی بر اساس قوانین وزارت بهداشت مورد ارزشیابی قرار می گیرد.

وی یادآور شد: مدارک فارغ التحصیلان رشته های علوم پزشکی که در این دانشگاهها به تحصیل پرداخته اند بر اساس قوانین وزارت بهداشت قابل ارزشیابی خواهد بود.

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت در خصوص امکان انتقال دانشجویان این دانشگاهها به داخل کشور تأکید کرد: اگر فردی در دانشگاههای مورد تأیید وزارت بهداشت در کشور مالزی به تحصیل بپردازد و قصد انتقال به دانشگاههای علوم پزشکی داخل کشور را داشته باشد، مشمول قانون ممنوعیت انتقال به داخل از ابتدای سال 2008 میلادی خواهد بود.

حسن زاده افزود: انتقال از دانشگاههای کشورهای خارجی به دانشگاههای علوم پزشکی داخل کشور از ابتدای سال 2008 ممنوع شده است و تنها امکان انتقال به واحدهای بین المللی دانشگاههای علوم پزشکی کشور وجود دارد.