آخرین مهلت ثبت نام حوزه های علمیه خواهران اعلام شد

معاون آموزشی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : بلافاصله پس از اتمام ثبت نام، مراحل بررسی پرونده های داوطلبان در مناطق و مدارس منتخب آغاز خواهد شد.

حجت الاسلام سید مهدی حسینی افزود: آزمون ورودی سوم خرداد ماه برگزار و نتایج آن 20 تیر اعلام می شود.

وی اضافه کرد: سئوالات آزمون کتبی 100 سئوال به صورت تستی است که از کتابهای قرآن و تعلیمات دینی، ادبیات فارسی و زبان فارسی، عربی، تاریخ معاصر سالهای دوم و سوم دبیرستان به همراه اطلاعات عمومی طرح خواهد شد.