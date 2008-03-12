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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۵۱

آخرین مهلت ثبت نام حوزه های علمیه خواهران اعلام شد

آخرین مهلت ثبت نام حوزه های علمیه خواهران اعلام شد

مهلت ثبت نام در حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور در مقاطع سطح دو (کارشناسی) و سه (کارشناسی ارشدَ) فردا 23 اسفند به پایان می رسد.

معاون آموزشی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : بلافاصله پس از اتمام ثبت نام، مراحل بررسی پرونده های داوطلبان در مناطق و مدارس منتخب آغاز خواهد شد.

حجت الاسلام سید مهدی حسینی افزود: آزمون ورودی سوم خرداد ماه برگزار و نتایج آن 20 تیر اعلام می شود.

وی اضافه کرد: سئوالات آزمون کتبی 100 سئوال به صورت تستی است که از کتابهای قرآن و تعلیمات دینی، ادبیات فارسی و زبان فارسی، عربی، تاریخ معاصر سالهای دوم و سوم دبیرستان به همراه اطلاعات عمومی طرح خواهد شد.

کد مطلب 653034

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