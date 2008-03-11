ایران میزبان هفدهمین مجمع عمومی ایکوموس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرسول وطندوست عضو شورای اجرایی ایکوموس و رئیس پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی سازمان، ضمن اظهار خرسندی از انتخاب ایران بهعنوان میزبان این مجمع جهانی معتبر، اعلام کرد: این برای نخستینبار است که مجمع عمومی ایکوموس در غرب آسیا برگزار میشود.
وی با تأکید بر اینکه علاقهمندی ایران نسبت به میزبانی مجمع جهانی مذکور طی نامهای از سوی ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری، از چند ماه پیش به مسئولان این حوزه اعلام شده بود، اظهار داشت: جلسه شورای اجرایی مجمع پس از بررسی دقیق فرمهای مخصوص برای میزبانی اعضا، سرانجام با میزبانی ایران موافقت کرد.
وطندوست با اشاره به رقابت کشورهای عضو برای برعهدهگیری این میزبانی گفت: از آنجا که این مجمع بازوی فنی یونسکو در میراث جهانی و کارشناسی بناهای تاریخی است، حضور اعضای آن در ایران برای کشور ما بسیار اهمیت دارد.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه هفدهمین مجمع عمومی ایکوموس سال 2011 در ایران برای تمامی کشورهای منطقه پیامدهای خوبی به همراه خواهد داشت، تصریح کرد: برای برگزاری با شکوهتر این مجمع قرار است در این ایام، برگزاری کنفرانس بزرگ بینالمللی با موضوع "آمادگی در مقابل بحران" که از موضوعات مهم میراث جهانی است را نیز برعهده داشته باشیم.
عضو شورای اجرای ایکوموس، در ادامه از حضور 800 تا 1000 عضو ایکوموس در ایران خبر داد و افزود: از آنجا که تمامی کشورهای دنیا در این مجمع عضویت دارند و اغلب آنان به همراه هیأت چند نفره در کشور میزبان حضور مییابند، در ایام برگزاری مجمع شاهد حضور میهمانان متعدد بینالمللی خواهیم بود.
وی گفت: قرار است در این ایام جز مجمع عمومی ایکوموس، شوراهای علمی و اجرایی کمیتههای مختلف آن نیز تشکیل جلسه دهند.
وطندوست اعلام کرد: نمایشگاههای متنوع و دورههای آموزشی مختلف از دیگر برنامههایی است که در این ایام برگزار خواهد شد.
لازم به ذکر است؛ مجمع عمومی ایکوموس، مجری برنامههای جهانی در حوزه بناهای تاریخی و آموزشی است.
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