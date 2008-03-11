پیروزی پرگل راه آهن پس از استعفای میثاقیان / سنگین ترین شکست پیکان با 5 گل

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و پنجم رقابتهای فوتبال لیگ برتر از عصر امروز با دیدار دو تیم راه آهن و پیکان در ورزشگاه اکباتان تهران آغاز شد که با پیروزی 5 برصفر شاگردان داود مهابادی به پایان رسید.

در این دیدار که قضاوت آنرا سعید بخشی زاده بر عهده داشت پنج گل تیم فوتبال راه آهن را احمد تقوی در دقیقه 38 ، مهدی تارتار در دقیقه 43 از روی نقطه پنالتی ، هادی اصغری در دقایق 70 و 74 و علیرضا نورمحمد در دقیقه 90 وارد دروازه پیکان کردند.

پس از کنار رفتن اکبر میثاقیان از سمت سرمربیگری تیم فوتبال راه آهن این نخستین دیداری بود که با هدایت داود مهابادی برگزار می شد. راه آهن با این پیروزی 28 امتیازی شد و به رده پانزدهم جدول رده بندی صعود کرد. پیکان نیز با 30 امتیاز در رده دوازدهم جدول قرار گرفته است.