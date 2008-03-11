آغاز مذاکرات آمریکا و عراق درباره ساماندهی روابط طولانی مدت

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه عراق در بیانیه خود که یک نسخه از آن توسط خبرگزاری فرانسه دریافت شد، آورده است که هیئت های عراق و آمریکا به نمایندگی از دو کشور دارای حاکمیت و استقلال کامل امروز در مقر وزارت امور خارجه عراق مذاکرات خود را با هدف دستیابی به توافقنامه و تدابیرهمکاری طولانی مدت آغاز کردند.

این بیانیه افزود: این اقدام نشات گرفته از ریشه های دوستی و همکاری موجود میان جمهوری عراق و آمریکا و مبتنی بر تفاهمنامه همکاری مورد توافق نخست وزیر عراق و رئیس جمهوری آمریکا در 26 نوامبر سال 2007 میلادی و با هدف سازماندهی روابط دو کشور دوست براساس اصول و مبانی درست بعد از پایان دوره اجرای قطعنامه شورای امنیت در پایان سال جاری و خروج عراق از تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل است.

این بیانیه اشاره کرد: توافق موقت برای حضور نیروهای آمریکایی مبتنی بر منافع مشترک و احترام دوجانبه به حاکمیت هریک از دوطرف درچارچوب این توافقنامه قرار می گیرد.