به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی شوراینگهبان، نصرتلله لطفی مدیر کل نظارت و امور استانهای شوراینگهبان گفت: این شورا بر اساس وظایف و اختیارات قانونی و به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح قانون انتخابات و صیانت از آرای مردم شریف و متدین ایران اسلامی، از امروز هیأتهای بازرسی را به حوزههای انتخابیه سراسر کشور اعزام میکند.
لطفی افزود: این هیأتها تا پایان مرحله اخذ رأی و اعلام نتیجه با بررسی کلیه فعالیتهای مرتبط با برگزاری انتخابات اعم از فعالیتهای هیأتهای اجرایی، نظارتی، فرمانداریها و ستادهای بازرسی وزارت کشور، گزارشهایی تهیه و به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی و میاندورهای چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری ارائه خواهند نمود تا در بررسی صحت انتخابات مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
مدیر کل نظارت و امور استانهای شوراینگهبان در خاتمه، استانداران، فرمانداران، هیأتهای اجرایی، هیأتهای نظارت و ستادهای بازرسی وزارت کشور را موظف به همکاری با بازرسین اعزامی از سوی شوراینگهبان دانست.
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