فقدان روابط عمومی الکترونیک در دستگاه های اجرایی نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار مازندران عصر سه شنبه در نشست شورای روابط عمومی استان در ساری، روابط عمومی ها را از تعارض با دیگران و رسانه ها منع کرد و افزود: اگر به جای تعارض با تعامل امور مربوطه انجام شود با وحدت می توان باعث ارتقا و رشد سازمان شد.

وی رسانه ها، خبرنگاران و مطبوعات را به عنوان عالی ترین عنصر روابط عمومی ها دانست و گفت: متاسفانه شان و منزلت تبلیغات هنوز در جامعه و در روابط عمومی ها نهادینه نشده است و برای اطلاع رسانی از عملکرد و نوع فعالیت دستگاه ها دچار نقص و مشکل هستیم و به همین دلیل برخی مدیران در برابر انتقاد سعی می کنند خطاهای خود را بپوشانند.

استاندار مازندران بر آموزش عوامل و دست اندرکاران روابط عمومی ها تاکید کرد و بیان داشت: باید روابط عمومی ها بهترین مشاوران مدیران خود محسوب شوند و اگر به کار خود عمق ببخشند می توانند جهت توسعه استان نیز کمک کنند.

شفقت تذکر رهبر معظم انقلاب در خصوص فعال شدن روابط عمومی ها را عامل مشخص شدن جایگاه این نهاد در دستگاه ها دانست و یادآور شد: شورای روابط عمومی باید دامنه فعالیت و جایگاه خود را در تمامی دستگاه های استان توسعه و راهکارهای عملی ارتقاء نیروهای انسانی را ارائه دهد.

دبیر شورای روابط عمومی استان نیز در این جلسه از تهیه اساس نامه این شورا خبر داد و بیان داشت: طبق این اساسنامه چهار کمیته آموزش، ارتباطات، اطلاع رسانی و روابط عمومی الکترونیک – تبلیغات و انتشارات و برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی شورای روابط عمومی استان تشکیل شده است.

اسماعیل فدایی، سنجش روابط عمومی های دوایر دولتی استان، آموزش نیروهای انسانی آنها و ارزیابی روابط عمومی های استان را از برنامه های این شورا در سال آینده عنوان کرد و ادامه داد: مدیران دستگاه ها از به کارگیری کارکنان بدون تخصص در این واحدها باید جلوگیری کنند تا تعامل بین آن دستگاه و جامعه به طور صحیح برقرار شود.

مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات هشتمین دوره انتخابات مجلس مازندران گفت: برای کلیه خبرنگاران، خبرگزاری ها و رسانه های گروهی مازندران تجهیزات کامل جهت انعکاس و ارسال سریع اخبار روز انتخابات در محل این ستاد در استانداری پیش بینی شده است.

فدایی عنوان کرد: صدا و سیمای مرکز مازندران با پخش زنده در روز جمعه تمامی اخبار انتخابات شهرهای مازندران را نیز منعکس می کند.

وی خاطرنشان کرد: مردم مازندران می توانند از طریق سایت استانداری به نشانی prinfo-mz.ir اخبار انتخابات را به صورت on line دریافت کنند.