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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۱۲

فراخوان جشنواره کودک جهان اسلام منتشر شد

کودکان سراسر دنیا می‌توانند با ارسال آثار خود با موضوع "من و خدا" در همایش بین‌المللی کودکان مسلمان جهان شرکت کنند که مهر سال آینده در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جشنواره کودک جهان اسلام مهر ماه سال 87 در تهران برگزار و به همه راه‌یافتگان و نفرات برگزیده مسابقه لوح زرین و سیمین و جوایز نفیس دیگر اعطاء می‌شود.

محمدرضا کمره‌ای دبیر جشنواره با اعلام این خبر، هدف از برگزاری دومین جشنواره کودک جهان اسلام را ایجاد زمینه فرهنگی برای ارتباط و همبستگی میان کودکان جهان اسلام و دیگر ادیان توحیدی، زمینه‌سازی برای رشد نوآوری و خلاقیت کودکان، شناسایی و حمایت از کودکان خلاق و بااستعداد و بررسی آثار کودکان جهان اسلام و دیگر ادیان توحیدی عنوان کرد.

کودکان و علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به وبسایت www.besmella.ir مراجعه کنند.
کد مطلب 653050

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