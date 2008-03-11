فراخوان جشنواره کودک جهان اسلام منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جشنواره کودک جهان اسلام مهر ماه سال 87 در تهران برگزار و به همه راهیافتگان و نفرات برگزیده مسابقه لوح زرین و سیمین و جوایز نفیس دیگر اعطاء میشود.
محمدرضا کمرهای دبیر جشنواره با اعلام این خبر، هدف از برگزاری دومین جشنواره کودک جهان اسلام را ایجاد زمینه فرهنگی برای ارتباط و همبستگی میان کودکان جهان اسلام و دیگر ادیان توحیدی، زمینهسازی برای رشد نوآوری و خلاقیت کودکان، شناسایی و حمایت از کودکان خلاق و بااستعداد و بررسی آثار کودکان جهان اسلام و دیگر ادیان توحیدی عنوان کرد.
کودکان و علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به وبسایت www.besmella.ir مراجعه کنند.
کودکان سراسر دنیا میتوانند با ارسال آثار خود با موضوع "من و خدا" در همایش بینالمللی کودکان مسلمان جهان شرکت کنند که مهر سال آینده در تهران برگزار میشود.
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