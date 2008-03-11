طرح بی نتیجه سارکوزی برای ایجاد اتحادیه مدیترانه ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، نیکلا سارکوزی، روزپنج شنبه طرح ایجاد اتحادیه مدیترانه ای را با سران 27 کشور اروپایی دربروکسل به مشورت خواهد گذاشت.

سارکوزی این طرح را از زمان کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری درتبلیغات خود مطرح کرد اما بعدها با برخورد سرد دیگر کشورها با این موضوع روبروشد.

درمیان کشورهای اروپایی، آلمان اصلی ترین مخالف ایجاد این اتحادیه است ومعتقد است تلاش فرانسه برای ایجاد چنین اتحادیه ای برای مقابله با گسترش نفوذ آلمان دراروپای مرکزی است.

انگلیس و کشورهای اسکاندیناویایی اتحادیه اروپا هم با چنین پروژه ای موافق نیستند و ترکیه هم که درتلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپاست؛ پیوستن به این اتحادیه را برای پیوستن خود به اتحادیه اروپا مشکل ساز اعلام کرده است.

خبرگزاری فرانسه، مسائل مالی ایجاد چنین اتحادیه ای را حتی در صورت موافقت اعضای اتحادیه اروپا با ایجاد آن، مانعی بزرگ برای موفقیت طرح سارکوزی ارزیابی کرد.