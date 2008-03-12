مدیر جدید دبیرخانه انجمنهای علمی حوزه علمیه قم معرفی شد

مدیر کل مطالعات پژوهشی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید این خبر و تشکر از تلاشهای صورت گرفته توسط حجت الاسلام بارانی مدیر سابق این دبیرخانه افزود: محوری ترین برنامه این دبیرخانه، توسعه کمی و کیفی فعالیتهای انجمنهای علمی خواهد بود.

حجت الاسلام محمد ساجدی افزود: استفاده بهینه از ظرفیتهای انجمنهای علمی حوزه، گسترش و توسعه انجمنهای علمی در راستای توسعه دانش، توسعه همکاریها میان انجمنهای علمی و تلاش برای جذب بیشتر محققان در انجمنهای علمی از مهمترین برنامه های در دست تدوین است.

مراسم تودیع و معارفه مدیر دبیرخانه انجمنهای علمی حوزه نیمه دوم فروردین ماه برگزار می شود.