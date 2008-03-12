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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۵۶

مدیر جدید دبیرخانه انجمنهای علمی حوزه علمیه قم معرفی شد

مدیر جدید دبیرخانه انجمنهای علمی حوزه علمیه قم معرفی شد

حجت الاسلام محمد ساجدی مدیر کل مطالعات پژوهشی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم با حفظ سمت به عنوان مدیر جدید دبیرخانه انجمن های علمی حوزه تعیین شد.

مدیر کل مطالعات پژوهشی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید این خبر و تشکر از تلاشهای صورت گرفته توسط حجت الاسلام بارانی مدیر سابق این دبیرخانه افزود: محوری ترین برنامه این دبیرخانه، توسعه کمی و کیفی فعالیتهای انجمنهای علمی خواهد بود.

حجت الاسلام محمد ساجدی افزود: استفاده بهینه از ظرفیتهای انجمنهای علمی حوزه، گسترش و توسعه انجمنهای علمی در راستای توسعه دانش، توسعه همکاریها میان انجمنهای علمی و تلاش برای جذب بیشتر محققان در انجمنهای علمی از مهمترین برنامه های در دست تدوین است.

مراسم تودیع و معارفه مدیر دبیرخانه انجمنهای علمی حوزه نیمه دوم فروردین ماه برگزار می شود.

کد مطلب 653056

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