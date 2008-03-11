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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۲۸

سید محمدعلی حسینی:

شهرک سازی اسرائیل در تضاد آشکار با قوانین بین المللی است

شهرک سازی اسرائیل در تضاد آشکار با قوانین بین المللی است

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن تصمیم اسراییل برای ساخت شهرک‌های جدید ، این اقدام را در تضاد آشکار با قوانین بین‌المللی و نشانگر ماهیت تجاوزکارانه و غاصبانه این رژیم خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سید محمد علی حسینی ضمن محکومیت شدید غیرقانونی رژیم اشغالگر قدس برای ساخت شهرک های جدید صهیونیستی در کرانه باختری و قدس شریف و با هشدار نسبت به عواقب سوء این اقدام ، مسوولیت تشدید بحران و افزایش تشنج ناشی از آن را بر عهده رژیم صهیونیستی و آمریکا دانست .

سخنگوی وزارت امور خارجه با یادآوری سابقه طولانی بی‌اعتنایی تجاوزگران به حقوق اولیه صاحبان اصلی فلسطین، تلاش جدید غاصبان صهیونیست را مغایر با شعارهای دورغین و بی‌محتوای سران این رژیم جنگ طلب توصیف و آن را نشانگر اهداف واقعی رهبران صهیونیستی برای سیطره و گسترش اراضی اشغال شده، خواند .

حسینی از مجامع اسلامی و بین‌المللی خواست با تحرک جدید این رژیم، برخورد جدی و قاطع کنند و ساز و کارهای مناسب را برای جلوگیری از رویکردهای ظالمانه و گستاخانه اسرائیل اتخاذ نمایند.

 

کد مطلب 653062

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