شهرک سازی اسرائیل در تضاد آشکار با قوانین بین المللی است

به گزارش خبرگزاری مهر ، سید محمد علی حسینی ضمن محکومیت شدید غیرقانونی رژیم اشغالگر قدس برای ساخت شهرک های جدید صهیونیستی در کرانه باختری و قدس شریف و با هشدار نسبت به عواقب سوء این اقدام ، مسوولیت تشدید بحران و افزایش تشنج ناشی از آن را بر عهده رژیم صهیونیستی و آمریکا دانست .

سخنگوی وزارت امور خارجه با یادآوری سابقه طولانی بی‌اعتنایی تجاوزگران به حقوق اولیه صاحبان اصلی فلسطین، تلاش جدید غاصبان صهیونیست را مغایر با شعارهای دورغین و بی‌محتوای سران این رژیم جنگ طلب توصیف و آن را نشانگر اهداف واقعی رهبران صهیونیستی برای سیطره و گسترش اراضی اشغال شده، خواند .

حسینی از مجامع اسلامی و بین‌المللی خواست با تحرک جدید این رژیم، برخورد جدی و قاطع کنند و ساز و کارهای مناسب را برای جلوگیری از رویکردهای ظالمانه و گستاخانه اسرائیل اتخاذ نمایند.