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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۵۱

کریمی در گفتگو با مهر:

پیروزی در نخستین دیدار سرنوشت ساز است / کادر فنی بخواهد بازی می کنم

پیروزی در نخستین دیدار سرنوشت ساز است / کادر فنی بخواهد بازی می کنم

مهاجم تیم فوتبال سپاهان اصفهان ابراز امیدواری کرد این تیم بتواند با پیروزی در اولین دیدار لیگ قهرمانان آُسیا گام های بعدی را با خیالی آسوده تر بردارد.

محمود کریمی درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: سپاهان در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و با توجه به شناخت کاملی که از الاتحاد سوریه داریم باید در این دیدار آنها را شکست دهیم.

وی ادامه داد: نخستین بازی در تورنمنت های مهمی مانند لیگ قهرمانان آسیا بسیار مهم است و ما باید گام اول را با پیروزی محکم برداریم تا با خیال آسوده تر در مسابقات بعدی به میدان برویم.

مهاجم تیم فوتبال سپاهان اصفهان همچنین تاکید کرد: هنوز مصدومیتم به طور کامل برطرف نشده اما در صورت نیاز و صلاح کادر فنی در این دیدار به میدان خواهم رفت.

کریمی درپایان گفت: ما مدعی اصلی قهرمانی در سه جام هستیم و باید درحد نام سپاهان بازی کنیم و بتوانیم ضمن برآورده کردن انتظارات در این سه مسابقات مهم به موفقیت تیم کمک کنیم. 

دیدار تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و الاتحاد سوریه ساعت 15 فردا( چهارشنبه 22 اسفندماه) در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 653065

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