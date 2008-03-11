پیروزی در نخستین دیدار سرنوشت ساز است / کادر فنی بخواهد بازی می کنم

محمود کریمی درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: سپاهان در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و با توجه به شناخت کاملی که از الاتحاد سوریه داریم باید در این دیدار آنها را شکست دهیم.

وی ادامه داد: نخستین بازی در تورنمنت های مهمی مانند لیگ قهرمانان آسیا بسیار مهم است و ما باید گام اول را با پیروزی محکم برداریم تا با خیال آسوده تر در مسابقات بعدی به میدان برویم.

مهاجم تیم فوتبال سپاهان اصفهان همچنین تاکید کرد: هنوز مصدومیتم به طور کامل برطرف نشده اما در صورت نیاز و صلاح کادر فنی در این دیدار به میدان خواهم رفت.

کریمی درپایان گفت: ما مدعی اصلی قهرمانی در سه جام هستیم و باید درحد نام سپاهان بازی کنیم و بتوانیم ضمن برآورده کردن انتظارات در این سه مسابقات مهم به موفقیت تیم کمک کنیم.

دیدار تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و الاتحاد سوریه ساعت 15 فردا( چهارشنبه 22 اسفندماه) در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان برگزار خواهد شد.