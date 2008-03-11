جبهه متحد راه مجلس هفتم را پی می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز در همایش مردمی جبهه متحد اصولگرایان در سالن ورزشی شهید افراسیابی تهران اظهار داشت: مجلس یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ایران است که پس از انقلاب جایگاه واقعی خود را پیدا کرد و زمینه ساز تحقق حق رای برای مردم شد.

کاندیدای انتخابات مجلس هشتم در حوزه انتخابیه تهران با بیان اینکه مجلس در قانون اساسی قدرت بالایی دارد، افزود: مجلس ما الگویی از مردم سالاری دینی برای کل دنیا ایجاد کرده است.

دکتر حدادعادل با بیان اینکه انتخابات در شرایط حساس کشور برگزار می شود ، تصریح کرد : تصویب قطعنامه سوم بدون هیچ مبنای حقوقی ، موضوع اهانت به ساحت مقدس پیامبر(ص) و جنایت های اخیر رژیم صهیونیستی در فلسطین باعث خواهد شد که مردم در انتخابات 24 اسفند حضوری فعال تر داشته باشند.

وی با اشاره به سخنان بوش در مورد برگزاری انتخابات مجلس در ایران و درخواست وی از مردم ایران جهت عدم حضور در انتخابات ادامه داد: آنها فکر می کنند که با تصویب قطعنامه پیش از برگزاری انتخابات می توانند حضور مردم در این عرصه را کم رنگ سازند اما مردم همان طور که در 22 بهمن بار دیگر شکوه حضور خود را به رخ دشمنان کشیدند در 24 اسفند نیز با همان انگیزه در پای صندوق های رای حاضر خواهند شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت حضور مردم در انتخابات و انتخاب افراد مناسب برای نمایندگی مجلس خاطر نشان کرد: انتخابات مجلس هفتم ، ریاست جمهوری نهم و شوراهای سوم شهر و روستا ، امیدواری های زیادی را جهت ادامه روند انتخاب اصولگرایان از سوی مردم در مجلس هشتم ایجاد کرده است.

وی دفاع از انقلاب، پیروی همیشگی از امام و رهبری ، دفاع از استقلال کشور بخصوص در موضع هسته ای را جزو مهمترین ارکان اصولگرایی دانست و گفت مردم به این دلیل از اصولگرایان حمایت کرده و خواهند کرد.



این کاندیدای اصولگرا یادآور شد : کسانی که در گذشته با شعارهای ساختار شکن به میدان آمده بودند ، امروز از این شعار دست برداشته و با شعار حل مشکلات اقتصادی مردم پای به عرصه رقابت در انتخابات نهاده اند.

وی تصریح کرد: کسانی که پیش بیگانه می روند و انتقادات خود از مجلس و نظام را با تلویزیون های آمریکا مطرح می کنند نمی توانند اصولگرا و در پی دفاع از نظام و آرمانهای انقلاب اسلامی باشند .

دکتر حداد عادل با تاکید بر اینکه مجلس هفتم مجلسی بود که بر استقلال پای فشاری می کرد و برای حل مشکلات مردم کارهای زیادی از جمله لایحه خدمات کشوری و اجرای اصل 44 را در دستور کار قرار داد گفت: مجلس هفتم مجلس اعتدال بود و در عین همکاری با دولت و سایر قوا همواره بر استقلال خود نیز تاکید داشت.

وی ابراز عقیده کرد : در انتخابات همواره وحدت تعیین کننده است لذا اصولگرایان باید به لیستی واحد بدهند و اگر شاهد ارائه چند لیست از این طیف در انتخابات باشیم مردم دچار حیرت می شوند و زمینه برای پیروزی در انتخابات از بین می رود.

دکتر حداد عادل تصریح کرد: بنده افتخار می کنم که جزو فهرست جبهه متحد اصولگرایان هستم لذا از شما درخواست می کنم که همگی با هم به این فهرست رای بدهیم.

وی با بیان اینکه حضور لیست جبهه متحد به معنای عدم وجود نیروهای کارآمد در سایر فهرست ها نیست گفت: اصولگرایان باید از تفرق لیست ها و نامها در انتخابات 24 اسفند پرهیز کرده و تنها به حفظ وحدت بیندیشند چرا که عدم وحدت باعث شکست خواهد شد.