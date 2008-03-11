  1. استانها
  2. مازندران
۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۵۹

کمیته امداد مازندران در بخش مشارکتهای مردمی رتبه هشتم کشور را دارد

ساری - خبرگزاری مهر: معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد مازندران گفت: مبالغ جمع آوری شده در 11 ماهه امسال نسبت به سال قبل 36 درصد رشد داشته و کمیته امداد مازندران در بخش مشارکتهای مردمی و صدقات در سال 86 رتبه هشتم کشور را کسب کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی عالی نژاد، عصر سه شنبه در نشستی خبری، درآمد 11 ماهه امسال بخش مشارکتهای مردمی و صدقات را 51 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: از این مبلغ 35 میلیارد از محل صندوقهای صدقات و خیرات و بقیه از محل کمک های مردمی در مناسبتهای جشن عاطفه ها، جشن نیکوکاری، ماه مبارک رمضان و طرح اکرام جمع آوری شده است.

وی ادامه داد: هر مازندرانی در سال 86 به طور متوسط هزار و 700 تومان به صندوق های صدقات و خیرات و مناسبتهای مختلف کمک کرده است که از نظر جمع آوری وجوهات صدقات و خیرات و کمک های مردمی، شهرستان ساری با شش میلیارد ریال و شهر کیاسر با 90 میلیون ریال به ترتیب بالاترین و پایین ترین رتبه را در سطح استان کسب کرده اند.

عالی نژاد یادآور شد: وجوهات جمع آوری شده اعم از صدقات و خیرات و کمکهای خاص در همان منطقه و حوزه استحفاظی کمیته امداد به مصرف نیازمندان خواهد رسید که این وجوهات فقط در سرفصل های تامین جهیزیه، ازدواج، هزینه تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، تعمیران و ساخت مسکن، خدمات درمانی مددجویان تحت حمایت و کمک هزینه سفر در راه ماندگان صرف خواهد شد.

این مسئول بیان داشت: کمیته امداد مازندران 298 هزار عدد صندوق های کوچک، متوسط و بزرگ صدقات و خیرات را در منازل، ادارات و موسسات و معابر عمومی نصب کرده است.

کد مطلب 653077

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها