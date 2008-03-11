اخبار رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه نقش بنیادها و ارزش‌های اخلاقی در قدرت سیاسی بررسی می‌شود. برنامه "اخلاق انتخاباتی" به مدت 120 دقیقه به صورت زنده پخش شده و تاثیر اخلاق در انتخابات با حضور کارشناسان تحلیل می‌شود.

ـ طیف‌ها و جناح‌بندی‌های نامزدها و تاثیر آن بر کیفیت برگزاری انتخابات مجلس هشتم در برنامه رادیویی گفتگوی روز با حضور کارشناسان مسائل سیاسی و انتخابات تحلیل و مورد بررسی قرار می‌گیرد. این برنامه روز چهارشنبه 22 اسفند ساعت 18 از رادیو گفتگو پخش می‌شود. ناصر خیرخواه سردبیری این برنامه را به عهده دارد.