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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۳۰

اخبار رادیو

برنامه "اخلاق انتخاباتی" فردا چهارشنبه 22 اسفند ساعت 21 از رادیو گفتگو روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه نقش بنیادها و ارزش‌های اخلاقی در قدرت سیاسی بررسی می‌شود. برنامه "اخلاق انتخاباتی" به مدت 120 دقیقه به صورت زنده پخش شده و تاثیر اخلاق در انتخابات با حضور کارشناسان تحلیل می‌شود.

ـ طیف‌ها و جناح‌بندی‌های نامزدها و تاثیر آن بر کیفیت برگزاری انتخابات مجلس هشتم در برنامه رادیویی گفتگوی روز با حضور کارشناسان مسائل سیاسی و انتخابات تحلیل و مورد بررسی قرار می‌گیرد. این برنامه روز چهارشنبه 22 اسفند ساعت 18 از رادیو گفتگو پخش می‌شود. ناصر خیرخواه سردبیری این برنامه را به عهده دارد.

کد مطلب 653082

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