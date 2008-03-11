به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم پورحسن مسئول سیاستگذاری رادیو گفتگو درباره برنامههای نوروزی این شبکه گفت: "گفتگوهای ویژه آیین و فرهنگ ایران باستان، "نوروز ایرانی" و نمایشهای ویژه نوروز از برنامههای این شبکه جهت تحلیل و بررسی عید باستانی نوروز و ایجاد اوقات خوش برای تمام ایرانیان است."
وی در ادامه با اشاره به اینکه در برنامه "نوروز ایرانی"، با گروههای مختلف جامعه هنری و ادبی درباره عید گفتگو شده، اظهار داشت: "در این برنامه کارشناسانی چون گلناز بهروزنیا، دکترمحمد رضا ترکی و دکتر محمد تقی رهنمایی حضور دارند."
مسئول سیاستگذاری رادیو گفتگو، نوروز در ادبیات و بررسی آیین و فرهنگ ایران را از بخشهای ویژه گفتگوهای آیین و فرهنگ ایران باستان با حضور کارشناسان ذکر کرد و افزود: "با ارائه چنین برنامههایی آداب و رسوم نوروزی را تحلیل و آداب و آیینهای فراموش شده ایرانی را به مخاطبان علاقهمند به تاریخ ایران باستان معرفی میکنیم."
وی در پایان به نمایشهای نوروزی این شبکه رادیویی اشاره و خاطرنشان ساخت: "نمایشهایی با مضامین اجتماعی از نمایشنامهنویسان برتر ایران و جهان به عنوان دیگر ویژه برنامههای این شبکه رادیویی از اول تا شانزدهم فروردین ماه هر شب از ساعت 23:30 برای علاقهمندان به هنر تئاتر پخش میشود."
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