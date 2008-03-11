6 میلیون نفر برخوردار از سهام عدالت / افزایش 5 برابری راهسازی روستایی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعیدلو گفت: دولت نهم با حفظ شان و کرامت انسانی شهروندان ایرانی ، سعی دارد ضمن توجه به زیرساخت‌ها و جبران عقب افتادگی فعالیت‌های عمرانی ، به زندگی روزمره و معیشت مردم نیز توجه داشته باشد .

وی در خصوص خدمات دولت نهم به گروه‌های کم درآمد، با اشاره به محرومیت بخشی از خانواده‌های ساکن در شهرها، محله‌ها و روستاها، افزود: محرومیت ها برای دولت اسلامی قابل قبول نبوده و درد آور است، متاسفانه برخی از این کمبودها نیز ناشی از بعضی سوء مدیریت‌ها در توزیع امکانات و اعتبارات، طی سالیان گذشته بوده است .

وی خاطر نشان کرد: دولت اسلامی با تمرکززدایی ورفع مشکلات اقصی نقاط کشور، جبران بی‌توجهی به شهرستانها و روستاها را با رویکرد توزیع عادلانه و متناسب ثروت و اعتبارات آغاز کرده است.

سعید لو با اشاره به اختلاف سطح زندگی در برخی مناطق، در شهرها و روستاها ، تصریح کرد : نگاه از منظر بالا بر زندگی مردم و بی‌توجهی به پیشرفت و توسعه اقصی نقاط کشور، پیامدهای تلخی داشت که بخشی از این پیامدها امروز وجدان عمومی جامعه را رنج می‌دهد .

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت : انباشت امکانات و ثروت ملی در برخی استانها و شهرهای خاص ، عدم فرصت‌سازی برای رشد و توسعه متناسب همه استانها در گذشته ، کم توجهی به زیر ساخت‌های اقتصادی و تولیدی در سراسر کشور باعث عقب افتادگی بخشی از مناطق کشور شده است.

سعیدلو اظهار داشت : دولت نهم با محوریت عدالت ، محدودیت‌ها را با تخصیص اعتبارات به استانها برداشته و سفرهای استانی دولت اسلامی، نمونه‌ای از این رویکرد است .

وی افزود : دولت برای توجه به دهک‌های پایین اقدام به توزیع سهام عدالت کرده که تاکنون 6 میلیون نفر از این طرح برخوردار شده اند، همچنین تمامی روستاییان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار گرفته اند.

معاون اجرایی رئیس جمهور ، گفت : دولت اسلامی با تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی ، توجه به توسعه روستاها را به عنوان یک شاخص اصلی پذیرفته و سالانه ده هزارکیلومتر راه روستایی احداث نموده که این حجم راهسازی نسبت به سالهای گذشته 5برابر افزایش نشان می‌دهد .

وی اضافه کرد: توجه به گروه‌های کم درآمد و محروم یکی دیگر از برنامه‌های دولت بود که برای نخستین بار رانندگان، خادمین مساجد و کارگران روزمزد نیز تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند.

پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از معاون اجرایی رئیس جمهور آورده است: طی مدت فعالیت دولت نهم در بخش توسعه تعاونی ها، تقاضای سرمایه‌گذاری نسبت به مدت مشابه5 ‬برابر شده و فرصت های شغلی پیش بینی شده است.

سعید لو با اشاره به رویکرد سلامت محور دولت در بخش بهداشت و درمان، گفت : اورژانس بیمارستان‌ها دو برابر افزایش یافته ، پزشک خانواده برای ارتقای شاخص بهداشتی کشور ، در 100 ‬درصد روستاها اجرا می‌شود و همین خدمات موجب کاهش 20 ‬درصدی مرگ و میر مادران و 12 ‬درصدی نوزادان شده است .

وی توجه به خودکفایی و اعتماد ملی را از دیگر برنامه‌های راهبردی دولت اسلامی توصیف کرد و گفت : خودکفایی کامل در محصولات کشاورزی از جمله گندم و جو موجب شد تا با شتاب مناسبی که ایجاد شده ظرف دو سال آینده در تولید برنج و ذرت نیز خودکفا شویم .

سعید لو در پایان خاطر نشان کرد : مجموعه اقدامات عمرانی، فرهنگی و خدماتی دولت در تمامی شهرها و روستاها با هدف فقرزدایی ، توزیع امکانات و اعتبارات و پیشرفت و تعالی برای تمام شهروندان ایرانی صورت گرفته است که علاوه بر توسعه متوازن ، موجب آبادانی متناسب کشور نیز خواهد شد .