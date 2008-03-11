سایه مناقشات درباره طرح اتحادیه مدیترانه ای بر نشست آینده سران اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آلمانی "تاگس اشپیگل" در گزارشی در این باره نوشت: به رغم تلاشهای اخیر آلمان و فرانسه در دیدار مقامات دو کشور در هانوفر آلمان برای هماهنگی های بیشتر درباره طرح پیشنهادی فرانسه مبنی بر تشکیل اتحادیه مدیترانه ای، "فرانک والتر اشتاین مایر" وزیر امور خارجه آلمان بر این باور است که این مسئله که در نشست آتی سران اتحادیه اروپا بقیه اعضاء موافقت خود را با این طرح اعلام کنند هنوز به هیچ عنوان مشخص نیست.

اشتاین مایر همچنین در این باره اظهار داشته است که آلمان درباره این موضوع که آیا در نشست پاریس که در 13جولای آینده درباره اجرای این طرح برگزار می شود شرکت خواهد کرد یا نه هنوز تصمیمی نگرفته است.

تاگس اشپیگل در ادامه می نویسد: چنین طرحی که سارکوزی به عنوان اولین نفر پیشنهاد آن را داد مسیر تصمیم گیری پر فراز و نشیبی را در پیش روی خود دارد. این در حالی است که آلمان بر این مسئله اصرار دارد که چنین طرحی باید با همکاری همه اعضاء اتحادیه اروپا پیگیری شود.

بر اساس این گزارش و بنا بر نتیجه گفتگوهای اخیر آنگلا مرکل و سارکوزی درباره این مسئله که در شروع هفته گذشته در هانوفر آلمان انجام شد؛ ظاهرا فرانسه موافقت کرد که همه 27 عضو اتحادیه اروپا به طور یکسان در اجرای این پروژه سهیم بوده و از تشکیل ساختارهای غیرضروری در این زمیه انصراف داده شود.

"تاگس اشپیگل" در ادامه به نقل از برخی دیپلماتهای اتحادیه اروپا نوشت: بسیاری از کشورهای اروپایی مخالف اجرای چنین طرحی بوده و به آن مشکوکند؛ چرا که تمامی 27 عضو اتحادیه اروپا در جریان فرآیندی موسوم به بارسلونا با کشورهای حاشیه دریای مدیترانه و به خصوص کشورهای شمال آفریقا در ارتباطند.

وزیر امور خارجه آلمان نیز در راستای مخالفت با اجرای چنین طرحی اظهار داشت: آلمان نیز بر گسترش روند گرایش بارسلونا و با عنوانی جدید به جای تشکیل اتحادیه مدیترانه ای تاکید دارد. به این ترتیب سرمایه اتحادیه اروپا برای تشکیل یک سازمان جدید که همه اعضاء سهم یکسانی در آن نخواهند داشت خرج نمی شود.

به نوشته این روزنامه آلمانی "اورزولا پلاسنیک" وزیر امور خارجه اتریش نیز در مخالفت با این طرح در بروکسل اظهار داشت : ما در انتظار استدلالهای قانع کننده ای از طرف فرانسه برای ضرورت تشکیل چنین اتحادیه جدیدی هستیم.