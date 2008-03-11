100درصد مصوبات سفر رئیس جمهور به گیلان باید عملیاتی شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاندارگیلان، عصر سه شنبه در شورای توسعه و برنامه ریزی استان در رشت، اعلام کرد: حدود 80 درصد مصوبات سفر هیئت دولت به گیلان اجرایی شده است و این رقم باید به 100 درصد برسد.

وی با تاکید بر اینکه باید بر روی این مصوبات به صورت مطلوب کار شود، افزود: در صورت اجرایی شدن تمامی مصوبات سفر هیئت دولت به گیلان، این استان در ردیف استانهای توسعه یافته قرار می گیرد.

قهرمانی بیان داشت: تخصیص اعتبارات ویژه در سفر دوم بستگی به اجرایی شدن کامل این مصوبات دارد از اینرو باید مسئولان و مدیران استانی با بررسی و شناسایی همه جانبه موانع، مشکلات و استعدادهای استان، طرحها و پروژه های اساسی مورد نیاز را نیز پیشنهاد کنند.

وی با اشاره به اینکه برخی دستگاه های اجرایی استان 80 تا 100 درصد مصوبات و تعهدات خود را به انجام رسانده اند، یادآور شد: گیلان پس از سفر رئیس جمهور به یک کارگاه عمرانی تبدیل شده و در همه نقاط استان به نحوی عملیات ساخت و ساز انجام می شود.

استاندار گیلان خاطرنشان کرد: در بیست و پنجمین سفر هیئت دولت در اسفند ماه سال 85 به گیلان بیش از 220 مصوبه برای تسریع، پیشرفت، رفع موانع، مشکلات و خدمت رسانی بیشتر به مردم گیلان به تصویب رسیده است.

قهرمانی در ادامه با اشاره به سفر مرحله دوم ریاست جمهوری به گیلان عنوان کرد: در دور دوم سفرها، رئیس جمهور در مرکز استان حضور یافته و در کارگروه های مختلف استان شرکت می کند و وزراء نیز برای پیگیری وضعیت اجرای آخرین مصوبات دوره اول سفر به شهرستانهای استان می روند.

وی همچنین ضمن دعوت از سرمایه گذاران داخلی وخارجی برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری این استان، اعلام کرد: 1200 میلیارد تومان برای اجرایی طرحهای گردشگری استان تسهیلات اعطا می شود.