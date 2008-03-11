از سرگیری مذاکرات کره شمالی و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه آمریکایی" یواس ای تودی"، روز پنج شنبه " کرسیتوفرهیل" نماینده این کشور در مذاکرات شش جانبه خلع سلاح کره شمالی در ژنو با همتای کره ای خود دیدار خواهد کرد.

منابعی از وزارت خارجه آمریکا، هدف از انجام این مذاکرات را احیاء مذاکرات دربن بست قرارگرفته بین دوکشوراعلام کرده اند.

آمریکا با وجود توقف برنامه های هسته ای کره شمالی، این کشور را به داشتن برنامه های هسته ای مخفیانه متهم کرده است و شرط خروج اسم این کشور از لیست کشورهای حامی تروریسم را اعلام کامل برنامه های هسته ای پیونگ یانگ قرار داده است .

کره شمالی در 13 فوریه در مذاکرات شش جانبه توافق کرده بود که در برابر دریافت 50 هزار تن نفت، فعالیت راکتورهسته ای اصلی خود را تا 14 آوریل متوقف کند. براساس این توافق قرار بود که اگر پیونگ یانگ فعالیت هسته ای خود را به طور کامل متوقف کند؛ 950 هزار تن دیگر نفت دریافت کند.