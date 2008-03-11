دانشجویان علوم پزشکی شیراز عازم قله کلیمانجارو شدند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز عصر امروز در حاشیه اعزام این گروه در جمع خبرنگاران از انرژی صلح آمیز هسته ای به عنوان یکی از اهداف مقدس کشور یاد کرد و اظهار داشت: دانشجویان این دانشگاه برای دفاع از این حق مقدس ایران به قله کلیمانجارو صعود می کنند.

محمد هادی ایمانیه سفر این گروه دانشجویی را 10 روزه اعلام کرد و افزود: در این سفر برنامه هایی مانند دیدار با رئیس جمهور تانزانیا و عقد تفاهم نامه بین دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه دارالسلام این کشور پیش بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: امروز بسیاری از بخش های پزشکی نظیر درمان با فناوری هسته ای و رادیو اکتیو صورت می گیرد از این رو دست یابی به این علم و استفاده صلح آمیز برای کشور امری ضروری محسوب می شود.

سینا ندایی احمدی، علی اصلاحی، حسین بیگ محمد لو، ابراهیم زراعت پیشه، احد حسینی، ابوالفتح ابراهیمی، احمد معین، مهرزاد صدیق اردکانی، محمدرضا زارع، غلامرضا زارع، محمدعلی عسکری، حمید صالحی، مجتبی حدائق و علیرضا باقری لنکرانی اعضای گروه صعود کننده به قله کلیمانجارو هستند.