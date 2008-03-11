تمهیدات لازم برای اسکان یک میلیون مسافر در لرستان پیش بینی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، منوچهر فراقی، عصر امروز در جلسه هماهنگی ستاد تسهیلات نورزی افزود: حدود سه هزار و 500 تخت در هتلها و مراکز اقامتی برای پذیرایی از مسافران نورزی مهیا شده است.

وی در ادامه با اشاره به آماده سازی 98 باب آموزشگاه برای اسکان مسافران نوروزی عنوان کرد: یک هزار و 48 کلاس در قالب این تعداد آموزشگاه برای اسکان مسافران از سوی آموزش و پرورش لرستان در نظر گرفته شده است.

فراقی افزود: با اضافه شدن سه دستگاه خودرو کنترل نامحسوس بین جاده ای در محورهای مواصلاتی استان تعداد این اکیپ ها به چهار اکیپ رسیده که در جاده های استان با کنترل تخلفات احتمالی رانندگان از بروز حوادث احتمالی جلوگیری خواهند کرد.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان در ادامه یادآور شد: استقرار 30 دستگاه جرثقیل در سه نقطه از جاده های استان، اجرای طرح سراسری بسیج سلامت نوروزی از طرف دانشگاه علوم پزشکی استان، استقرار راهنمایان گردشگری در خانه گردشگری "آخوند ابو" در خرم آباد، تهیه و تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی در خصوص معرفی جاذبه های گردشگری و فرهنگ محلی در قالب اطلاع رسانی و تفریحی و سرگرمی توسط صدا و سیمای مرکز استان را از دیگر برنامه های ستاد نوروزی استان بوده است.

فراقی اظهار داشت: همچنین تاکنون کارشناسان میراث فرهنگی این استان در 70 برنامه زنده رادیویی و تلویزیونی به معرفی جاذبه های گردشگری لرستان پرداخته اند.