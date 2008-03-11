سایپا در زمین اصلی ورزشگاه الکویت تمرین کرد / دایی در کانون توجه مطبوعات کویت

به گزارش خبرنگارمهر، تیم فوتبال سایپا که طی دو روز گذشته تمرینات خود را در زمین شماره دو ورزشگاه الکویت برگزار کرده بود ، عصر امروز آخرین تمرین خود را در ورزشگاه اصلی زیر نظر علی دایی برگزار کرد.

در این تمرین بازیکنان سایپا به مرور آخرین برنامه های تاکتیکی پرداختند که تمرینات از شرایط آمادگی بازیکنان این تیم حکایت داشت. این تیم برای بازی فردا هیچ بازیکن مصدومی ندارد و با شرایط روحی مطلوب به مصاف حریف کویتی خود خواهد رفت.

حضور سرمربی تیم ملی به عنوان سرمربی سایپا ، علی دایی را در کانون توجه مطبوعات کویت قرار داده بطوری که طی دو روز گذشته اغلب مطبوعات کویت به حضور تیم سایپا و علی دایی در این کشور پرداخته اند و دیدار فردا برای تیم الکویت را بسیار دشوار و تعیین کننده عنوان کرده اند.

دیدار تیم های فوتبال الکویت کویت و سایپا ایران در چارچوب مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان بعد از ظهر فردا به میزبانی کویت برگزار می شود.