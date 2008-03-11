63 حلقه چاه غیرمجاز در یکی از روستاهای اراک مسدود شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سرهنگ قدرت الله زمانی نژاد، عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این ماموریت روز گذشته با همکاری بسیار خوب مردم فهیم روستای تبرته انجام شد.

وی با اشاره به نقش چاه های غیرمجاز در خشکسالی مناطق و مزارع و نیز کمبود آب لازم برای برخی از روستاها از کلیه افرادی که اقدام به حفر چاه غیرمجاز می کردند، خواست: قبل از هرگونه اقدام قانونی توسط ماموران چاه مورد نظر را مسدود کنند.

سرهنگ زمانی نژاد تصریح کرد: کلیه چاه های غیرمجاز در سطح استان شناسایی و یا در حال شناسایی است و با مالکین این چاه ها در صورت عدم انسداد، برخورد قانونی لازم خواهد شد.

سرهنگ زمانی نژاد با تقدیر از همکاری بسیار خوب مردم روستای تبرته در اجرای حکم قضایی ابراز امیدواری کرد: دولت خدمتگزار، تمهیدات لازم جهت رفع مشکلات این روستا فراهم نماید.