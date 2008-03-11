پیروزی استقلال و صعود به رده چهارم جدول / مربع قهرمانی شکل گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، تنها دیدار باقی مانده از هفته نوزدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 15/16 دقیقه امروز بین دو تیم استقلال و ملوان به قضاوت یدالله جهانبازی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد که طی آن تیم فوتبال استقلال موفق شد با نتیجه 2 برصفر مهمان خود را شکست دهد.

در این دیدار پژمان منتظری در دقیقه 40 و آرش برهانی در دقیقه 79 موفق شدند برای استقلال گلزنی کنند.

تیم فوتبال استقلال با کسب این پیروزی 37 امتیازی شد و با دو پله صعود در رده چهارم جدول رده بندی قرار گرفت. به این ترتیب تیم فوتبال پرسپولیس با 41 امتیاز همچنان در صدر جدول رده بندی قرار دارد. سپاهان با 40 امتیاز و صباباتری با 39 امتیاز در رده های دوم و سوم قرار دارند.

با صعود استقلال به رده چهارم و در حالی که همه تیم ها 24 بازی خود را انجام داده اند به نظر می رسد مربع قهرمانی بین تیم های پرسپولیس ، سپاهان ، صباباتری و استقلال شکل گرفته است و باید منتظر هفته های آینده باشیم.