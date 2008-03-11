عمران شهری باید مهمترین دغدغه مسئولان شهر کرمان باشد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، رئوفی نژاد عصر امروز در جلسه پیگیری طرحهای عمرانی شهر کرمان در پردیسان قائم کرمان اظهار داشت: با توجه به عقب ماندگی اکثر شهرهای استان کرمان به خصوص شهر کرمان در زمینه مسائل عمران شهری باید تلاش بیشتری از سوی دستگاه های مرتبط انجام شود.

وی با اشاره به آغاز به کار چندین طرح بزرگ عمران شهری در 12 فروردین سال آینده عنوان کرد: هم اکنون 15 طرح عمرانی در شهر کرمان در حال انجام است که باید با همکاری دستگاه های اجرایی با شهرداری تا پایان سال آینده به بهره برداری برسند.

وی با اشاره به تصویب اجرای عملیات آبرسانی دایم و روشنایی جنگل قائمشهر کرمان از شرکت برق شمال استان کرمان خواست در اسرع وقت در زمینه روشنایی این جنگل اقدام کند.

استاندار کرمان یادآور شد: طرح بهسازی معابر ورودی شهر کرمان در همه ورودی ها آغاز شده و به زودی پایان می یابد.

شهردار کرمان نیز در این نشست ادامه داد: با توجه به نزدیکی به ایام نوروز و حجم عظیم سفر مسافران نوروزی به کرمان، پارکهای این استان بهسازی شده و کمپ مهمانان نوروزی در بوستانهای مطهری، مادر و پارک جنگلی با امکانات مورد نیاز مسافران احداث شده که در اختیار این افراد قرار خواهد گرفت.

ابوالقاسم سیف الهی گفت: بزرگترین مشکل شهرداری در حال حاضر افزایش قیمت و کمبود "قیر" جهت بهسازی آسفالت معابر شهری است که در صورت حل این مشکل، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.