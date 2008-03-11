به گزارش خبرگزاری مهر ، حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به اینکه کشورهای اسلامی بخش عظیمی از ثروت، جمعیت، سرزمینها و گذرگاههای حساس دنیا را در اختیار دارند، خاطرنشان کردند: سیاست جمهوری اسلامی، اولویت دادن به همکاری و ارتباط هرچه نزدیکتر میان کشورهای اسلامی است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی منطق امریکا را منطق زور دانستند و افزودند: تسلیم شدن کشورها در مقابل زورگویی استکبار جهانی، موجب عقب ماندگی آنان می شود.

ایشان حرکت اندونزی را در قبال قطعنامه اخیر شورای امنیت، حرکتی خوب و شجاعانه توصیف کردند و افزودند: به طور یقین این نوع تصمیم گیری بر اعتبار یک ملت و دولت می افزاید.

حضرت آیت الله خامنه ای جنبش غیرمتعهدها را نمادی از استقلال کشورهای دنیا دانستند و اظهار امیدواری کردند این جنبش بتواند با همان اهداف و جهت گیریهای اولیه فعال شود.

رهبرانقلاب اسلامی با اشاره به تلاش آمریکا و رژیم صهیونیستی برای حذف و ازبین بردن ملت فلسطین تصریح کردند: مقاومت ملت فلسطین نشان داد که این ملت، زنده و شجاع است و دنیای اسلام باید پشتیبان آنان باشد.

ایشان با اشاره به روابط مستحکم دو کشور ایران و اندونزی ، بر اجرایی شدن توافقات دو جانبه تأکید کردند.

در این دیدار که احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان نیز حضور داشت یودهویونو رئیس جمهور اندونزی با اشاره به پیشینه فرهنگی و تمدن غنی ایران گفت: آمادگی داریم همکاریهای خود را در زمینه های گوناگون با ایران گسترش دهیم و از تجربیات ارزنده علمی ایران استفاده کنیم.

رئیس جمهور اندونزی موضع کشورش در شورای امنیت را برگرفته از تفکر و اندیشه قبلی دانست و افزود: مبارزه با یکجانبه گرایی و بی عدالتی در جهان و همچنین تقویت همکاری با کشورهای اسلامی و اعضای غیرمتعهدها از جمله سیاستهای اندونزی است.

یودهویونو آمادگی کشورش را برای اجرایی کردن موافقت نامه ها با ایران اعلام کرد.