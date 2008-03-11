سال 2008 باید سال حاکمیت عراق باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "استفان دو میستورا" در پایان دیدار با آیت الله سیستانی اظهار داشت: سازمان ملل درحال حاضر به عراقی ها کمک می کند که سال 2008 میلادی سال حاکمیت این کشور باشد.

گفتگوهای میستورا با آیت الله سیستانی به بازگشت حاکمیت به عراق ارتباط داشت.

این درحالی است که وزارت امور خارجه عراق امروز آغاز مذاکرات میان آمریکا و عراق درباره توافقنامه همکاری مشترک طولانی مدت میان دو کشور از جمله توافق موقت درباره حضور نیروهای آمریکایی در عراق را اعلام کرد.

میستورا خاطرنشان کرد که وی برای شنیدن اظهارات آیت الله سیستانی به نجف آمده است.