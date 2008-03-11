  1. بین الملل
  2. سایر
۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۹:۰۴

نماینده سازمان ملل در بغداد:

سال 2008 باید سال حاکمیت عراق باشد

سال 2008 باید سال حاکمیت عراق باشد

نماینده ویژه سازمان ملل متحد در عراق امروز درنجف با آیت الله سیستانی از مراجع بزرگ شیعه این کشور دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "استفان دو میستورا" در پایان دیدار با آیت الله سیستانی اظهار داشت: سازمان ملل درحال حاضر به عراقی ها کمک می کند که سال 2008 میلادی سال حاکمیت این کشور باشد.

گفتگوهای میستورا با آیت الله سیستانی به بازگشت حاکمیت به عراق ارتباط داشت.

این درحالی است که وزارت امور خارجه عراق امروز آغاز مذاکرات میان آمریکا و عراق درباره توافقنامه همکاری مشترک طولانی مدت میان دو کشور از جمله توافق موقت درباره حضور نیروهای آمریکایی در عراق را اعلام کرد.

میستورا خاطرنشان کرد که وی برای شنیدن اظهارات آیت الله سیستانی به نجف آمده است.

کد مطلب 653120

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها