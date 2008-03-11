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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۹:۳۴

عضو جدید هیئت رئیسه فدراسیون شنا منصوب شد

عضو جدید هیئت رئیسه فدراسیون شنا منصوب شد

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی طی حکمی سیدمحمد حسن ابوترابی را به عنوان عضو جدید هیئت رئیسه فدراسیون شنا منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، درحکم مهندس محمدعلی آبادی برای سید محمد حسن ابوترابی آمده است : بنا به پیشنهاد رئیس فدراسیون شنا و به استناد بند 6 ماده 8 اساسنامه فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران، به موجب این ابلاغ از تاریخ اول اسفند ماه جاری به عنوان" عضو هیئت رئیسه فدراسیون شنا منصوب می شوید. توفیق جنابعالی را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای ورزش کشور از خداوند متعال خواهانم.

حجت الاسلام ابوترابی نایب رئیس و نماینده مردم قزوین درمجلس شورای اسلامی است. دکترحمید رضا آصفی، دکتر طهماسب مظاهری، مهندس احمد بوساری، مهندس مرتضی بانک ، مهندس محسن علی آبادی و حسین دعاگو دیگر اعضای هیئت رئیسه فدراسیون شنا را تشکیل می دهند.

کد مطلب 653121

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