بازهم می گویم استقلال قهرمان نیم فصل می شود / 18 ملی پوش داریم

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز کریمی که پس از هفته ها در نشست خبری با حضور خبرنگاران حاضر شده بود، در مورد دیدار امروز تیمش برابر ملوان بندرانزلی افزود: به نظر من تماشاگران حاضر در ورزشگاه امروز شاهد یک بازی زیبا و تماشایی از سوی هر دو تیم بودند. تیم ملوان فارغ از مشکلاتی که با آن دست به گریبان بود بازی خوبی را به نمایش گذاشت. به عقیده من هر دو تیم استقلال و ملوان فوتبالی ارائه کردند که در آن مسائل تاکتیکی حرف اول را می زد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تاکید کرد: همانطور که قول داده بودیم تیم استقلال در آغاز نیم فصل دوم روند مناسبی را در پیش گرفته و تا امروز ادامه دارد. قطعا با تمرینات بیشتر و کسب آمادگی لازم ضمن تداوم این روند علاوه بر ارائه بازی، نتایج قابل قبول هم کسب خواهیم کرد.

وی با ابراز خوشحالی از صعود استقلال به رده چهارم گفت: به طور حتم اگر این روند را ادامه دهیم ما هم به کورس قهرمانی خواهیم رسید.

فیروز کریمی با اشاره به عملکرد تیم استقلال تاکید کرد: ما در نیم فصل دوم تنها در نیمه دوم دیدار با صباباتری آنهم به دلیل خستگی بازیکنان نتوانستیم عملکرد چندان رضایت بخشی داشته باشیم. اما درتمامی بازیها عملکرد قابل قبولی داشتیم.

وی در خصوص اینکه چرا هواداران استقلال از بازی این تیم برابر ملوان استقبال لازم را به عمل نیاوردند خاطرنشان ساخت: تماشاگران استقلال اگر تعدادشان کمتر از پنج هزار نفر هم باشد به اندازه 50 هزار تماشاگر تشویق می کنند و برای بازیکنان شور و نشاط بوجود می آورند. درست است که نسبت به یک روز تعطیل کمتر تماشاگر به ورزشگاه آمده بود اما همین تعداد هم مودبانه و بجا استقلال را تشویق کردند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: من قول داده بودم که تیم استقلال در نیم فصل دوم عنوان قهرمانی را جدا از نیم فصل اول کسب خواهد کرد. علاوه بر این عنوان قهرمانی جام حذفی را نیز از آن خود خواهیم کرد. با این شرایط دستیابی به این اهداف را دور از دسترس نمی بینم.

وی یادآور شد: در یکی از برنامه های زنده ورزشی از تلاش برای رسیدن به صدر جدول رده بندی یاد کردم و امروز اختلاف 13 امتیازی ما با تیم صدرنشین به چهار امتیاز رسیده است.

کریمی با تایید خبر کنار گذاشتن محمد نوازی از استقلال گفت: دور روز پیش محمد نوازی از ساکت الهامی خواست تا تسویه حساب مالی برای جدایی از استقلال را از مسئولان بگیرد. من در این خصوص از ساکت سوال کردم که آیا نوازی این موضوع را مطرح کرده است که پاسخ مثبت بود. پس از حصول اطمینان از این موضوع طی نامه ای به آقای فتح الله زاده اعلام کردم با توجه به شرایط ایده ال تیم ، جدایی نوازی به ما لطمه نمی زند و باشگاه می تواند در خصوص کنار گذاشتن این بازیکن تصمیم گیری کند.

کریمی در مورد عملکرد داوران گفت: در این بازی هم یک پنالتی برای تیم ما گرفته نشد. البته من به آقای عنایت خسته نباشید می گویم. ایشان هفته های گذشته به خاطر اشتباهات داوران از ما عذرخواهی کرد و حالا من هم از همه داوران عذرخواهی می کنم اما آیا با عذرخواهی من یک امتیاز از 13 امتیازی که به خاطر اشتباهات داوری کم شده است به ما برمی گردد.؟

وی با بازگشت به عقب در مورد حضور نیافتن کلمنته در تیم ملی ایران گفت: اگر فوتبال ما به نوه کلمنته وابسته است همان بهتر که این مربی اسپانیایی به ایران نیامد.

کریمی با ابراز خرسندی از حضور علی دایی در تیم ملی گفت: دایی از چهره های موجه فوتبال ماست. درشرایط فعلی دایی از خود شجاعت نشان داد و مسئولیت تیم ملی را پذیرفت.

وی ادامه داد: پس از برگزاری انتخابات فداسیون فوتبال آقای شفق طی دو جلسه سه ساعته از من خواست که مسئولیت تیم ملی را قبول کنم اما با توجه به اوضاع متشنجی که پیرامون من وجود داشت از قبول این مسئولیت عذرخواهی کردم.

فیروز کریمی ادامه داد: باید به سرمربی جدید تیم ملی فرصت مناسب را بدهیم و در امر هدایت تیم مشاور و همراه او باشیم. اطمینان دارم اگر فضای مناسب را به دایی بدهند او می تواند تیم ملی را به موفقیت برساند.

کریمی تصریح کرد: کاری که با قلعه نویی کردیم را با علی دایی نکنیم. اعتقاد دارم در تیم ملی با قلعه نویی جفا کردیم. او در بدترین شرایط تیم را پذیرفت و با جان و دل کار کرد. نتایج قابل قبولی را هم کسب کرد اما پای او نایستادیم. امیدوارم با دایی چنین نکنند. او از مربیان فوتبال جوان ماست که نباید او را به راحتی از دست بدهیم.

وی درخصوص دعوت از بازیکنان استقلال به تیم ملی گفت: من نباید در این مورد اظهار نظر کنم اما اگر بخواهم با تعصب قضاوت کنم به نظر من 17 تا 18 بازیکن استقلال قابلیت پوشیدن پیراهن تیم ملی را دارند.