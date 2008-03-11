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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۹:۵۸

"رومانو پرودی" از صحنه سیاست کناره گیری کرد

"رومانو پرودی" از صحنه سیاست کناره گیری کرد

رومانو پرودی سیاستمدار کهنه کار ایتالیایی که چندی پیش مجبور به استعفا از سمت نخست وزیری شد در سن 69 سالگی کناره گیری خود را از صحنه سیاسی کشورش و احتمالاً اتحادیه اروپا اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاریها، پرودی گفت که او تصمیم گرفته است تا دیگر در ائتلافهای سیاسی شرکت نکند و به عمر سیاسی خود پایان دهد.

وی افزود: من از سیاست ایتالیا و همچنین شاید از سیاست به طور کلی کناره گیری کنم.

 

وی در ارتباط با برنامه های بعدی خود گفت:" دنیا پر از فرصت است و اغلب کاری جدید برای انجام دادن وجود دارد".

رومانو پرودی که بود:

رومانو پرودی در ۹ اوت  ۱۹۳۹ در اسکاندیانو استان رجیا ایتالیا به دنیا آمد و هشتمین فرزند یک خانواده 9 فرزندی بود.

وی در زندگی سیاسی خود سمت های زیادی داشت و علاوه بر فعالیت های مهم سیاسی در صحنه اتحادیه اروپا دو بار به سمت نخست ‌وزیری ایتالیا نیز رسید.

دوره اول نخست ‌وزیری وی در بین سالهای ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ بود و از ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ نیز رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا بود.

این سیاستمدار همچنین در انتخابات آوریل ۲۰۰۶ بار دیگر به نخست ‌وزیری کشورش برگزیده شد و در حدود یک ماه پیش به دلیل ناکامی در سیاستهای خارجی و عدم کسب رای اعتماد مجلس سنای ایتالیا از سمت خود استعفا داد و رئیس جمهور نیز استعفای او را پذیرفت.

کد مطلب 653127

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