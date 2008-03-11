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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۹:۳۸

صفری در هلند :

تعامل بیشتر ایرانیان فرهیخته ساکن خارج از ایران با سرزمین خود ضرورت دارد

تعامل بیشتر ایرانیان فرهیخته ساکن خارج از ایران با سرزمین خود ضرورت دارد

معاون اروپای وزیر امور خارجه با اشاره به تشکیل معاونت ویژه‌ای برای پیگیری امور هموطنان مقیم خارج از کشور، بر ظرفیت‌های فراوان جامعه ایرانی و ضرورت تعاملات بیشتر ایرانیان فرهیخته ساکن در خارج از ایران با سرزمین خود تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صفری معاون اروپای وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که به منظور دیدار با مقامات عالیرتبه هلند در این کشور بسر می‌برد، در دیدار با اعضای شورای علمی، فرهنگی ایرانیان مقیم هلند تاکید کرد: دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور به ایرانیان خارج از کشور توجه ویژه ‌ای دارد.

معاون وزیر امور خارجه ایران در این دیدار به تشریح دست آوردهای علمی اخیر پژوهشگران ایران در عرصه‌های مختلف پرداخت که مورد استقبال اعضای شورای علمی و فرهنگی ایرانیان مقیم هلند قرار گرفت.

اعضای این شورا نیز هر یک دیدگاه‌های خود را درخصوص راهکارهای تقویت جایگاه جامعه سی هزار نفری ایرانی مقیم هلند و ارتقاء ارتباطات فرهنگی، علمی ، دانشگاهی ، اقتصادی و تجاری ایرانیان مقیم هلند با ایران مطرح و پیشنهاداتی در این زمینه‌ها ارائه کردند.

شورای علمی و فرهنگی ایرانیان مقیم هلند در سال ‪ ۱۳۸۴‬با تلاش سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه و به منظور شناساندن فرهنگ غنی ایران و ارایه چهره واقعی آن ، گسترش تعاملات اقتصادی ، تجاری و فرهنگی میان ایران و هلند، معرفی فرصت‌های موجود برای سرمایه‌گذاری ، حمایت از ایرانیان مقیم و شناسایی و تمهید برای بهره برداری از فرصت‌های علمی، تحقیقاتی برای جامعه دانشگاهی و علمی ایران تشکیل شده است.

 

کد مطلب 653129

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