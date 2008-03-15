طرح ارتقاء مرکز پاسخگویی به مسائل حکمت اسلامی حوزه علمیه قم تدوین شد

دبیر علمی مجمع عالی حکمت اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : هم اکنون مرکز پاسخگویی به مسائل حکمت اسلامی در مجمع عالی حکمت اسلامی تشکیل شده و با حضور اغلب اعضای هیئت مدیره این فعالیتها در حال انجام است که با طرح تدوین شده این فعالیت گسترش خواهد یافت.

حجت الاسلام معلمی افزود: براساس طرح تدوین شده در نظر است اغلب اعضای این انجمن، بر اساس برنامه ریزی قبلی و به صورت منظم برای پاسخگویی به مسائل حکمت اسلامی در ساختمان این مجمع حاضر شوند. زمان این برنامه ها نیز به صورت رسمی اعلام می شود تا علاقمندان بتوانند در این جلسات پاسخگویی حضور یابند.

وی افزود: هم اکنون بیش از 100 نفر از اساتید برتر حکمت اسلامی در این مجمع عضویت دارند که تلاش خواهیم کرد تمامی اعضا در این مرکز پاسخگویی حضور یابند.