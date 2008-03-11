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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۹:۳۲

محمد احمدزاده :

نتیجه دیدار با استقلال عادلانه نبود / حملات ملوان زهر لازم را نداشت

نتیجه دیدار با استقلال عادلانه نبود / حملات ملوان زهر لازم را نداشت

سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی شکست 2 برصفر برابر استقلال را دور از عدالت خواند و گفت: ما در این دیدار برتر از استقلال بودیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدزاده که پس از شکست 2 برصفر تیمش برابر استقلال در جمع خبرنگاران حاضر در ورزشگاه آزادی سخن می گفت در مورد این دیدار افزود: امروز میدان داری کردیم و بیشتر زمان بازی در اختیار تیم ما بود. گر چه اعتقاد دارم بازیکنان ملوان نتوانستند همه توانایی خود را نشان دهند.

وی ادامه داد: تیم ما در زمان حمله زهر لازم را نداشت اما در کنترل و حفظ توپ در طول بازی خوب عمل کردیم. این نتیجه عادلانه برای ملوان نیست چرا که می توانستیم نتیجه ای غیر از شکست 2 برصفر را رقم بزنیم.

مربی جدید تیم ملی فوتبال کشورمان در خصوص تیم ملی گفت: صحبت های حضوری با علی دایی داشتم و مسئولیت تیم ملی را در کنار دیگر مربیان قبول کردم. البته در حال حاضر نمی توانم ملوان را رها کنم و براساس توافق فدراسیون فوتبال و باشگاه ملوان همزمان در هر دو تیم فعالیت خواهم کرد.

وی خوشبینانه از موفقیت تیم ملی یاد کرد و گفت: اینکه مسئولیت تیم ملی را قبول کردیم نشان می دهد که موفق خواهیم شد.

محمد احمدزاده در مورد نحوه ادامه همکاری اش با تیم فوتبال ملوان بندرانزلی گفت: قراردادم با ملوان یکساله است و در خصوص تمدید قرارداد با این تیم پس از تعیین تکلیف فدراسیون فوتبال تصمیم گیری خواهم کرد.

کد مطلب 653134

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