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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۲۰:۳۷

امروز در هلند؛

صفری نسبت به عقب ماندن اروپا از همکاری اقتصادی با ایران هشدار داد

صفری نسبت به عقب ماندن اروپا از همکاری اقتصادی با ایران هشدار داد

معاون اروپای وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به رشد چشمگیر مبادلات و همکاری‌های اقتصادی ایران با کشورهای آسیایی، نسبت به عقب ماندن اروپا و کاهش سهم آن از مبادلات تجاری و همکاری‌های اقتصادی با ایران هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  مهدی صفری در دیدار با هیئت رئیسه و اعضای شورای تجاری هلند و ایران (نیبا) با تشریح تحولات اقتصادی ایران به ویژه در بخش تجارت خارجی و همکاری‌های اقتصادی بین المللی، مشارکت فعال شرکت‌های اروپایی در طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی ایران به صورت سرمایه‌گذاری و تامین مالی پروژه‌ها را خواستار شد.

اعضای شورای تجاری هلند و ایران نیز برتمایل و آمادگی جدی شرکت‌های هلندی برای همکاری در زمینه‌های مختلف با ایران تاکید کردند و مساعدت مسئولان امر در رفع موانع از جمله مشکل تضمین بیمه صادراتی را خواستار شدند.

هیئت مدیره این شورا نیز بر اتخاذ دیپلماسی فعال با بخش‌های رسانه‌ای و پارلمانی و تلاش برای تصحیح اطلاعات غلط و ارایه تصویر واقعی از تحولات ایران تاکید کرد.

در این نشست درباره آخرین وضعیت تعاملات و همکاری‌های اقتصادی بخش خصوصی دو کشور بحث و بررسی شد ، همچنین موضوع انرژی به عنوان چالش اساسی امروز و فردای جهان و زمینه ‌ای اصلی برای همکاری‌های اقتصادی اروپا و ایران مورد توجه جدی قرار گرفت.

 

کد مطلب 653141

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