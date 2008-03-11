صفری نسبت به عقب ماندن اروپا از همکاری اقتصادی با ایران هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صفری در دیدار با هیئت رئیسه و اعضای شورای تجاری هلند و ایران (نیبا) با تشریح تحولات اقتصادی ایران به ویژه در بخش تجارت خارجی و همکاری‌های اقتصادی بین المللی، مشارکت فعال شرکت‌های اروپایی در طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی ایران به صورت سرمایه‌گذاری و تامین مالی پروژه‌ها را خواستار شد.

اعضای شورای تجاری هلند و ایران نیز برتمایل و آمادگی جدی شرکت‌های هلندی برای همکاری در زمینه‌های مختلف با ایران تاکید کردند و مساعدت مسئولان امر در رفع موانع از جمله مشکل تضمین بیمه صادراتی را خواستار شدند.

هیئت مدیره این شورا نیز بر اتخاذ دیپلماسی فعال با بخش‌های رسانه‌ای و پارلمانی و تلاش برای تصحیح اطلاعات غلط و ارایه تصویر واقعی از تحولات ایران تاکید کرد.

در این نشست درباره آخرین وضعیت تعاملات و همکاری‌های اقتصادی بخش خصوصی دو کشور بحث و بررسی شد ، همچنین موضوع انرژی به عنوان چالش اساسی امروز و فردای جهان و زمینه ‌ای اصلی برای همکاری‌های اقتصادی اروپا و ایران مورد توجه جدی قرار گرفت.