درخواست آمریکا برای استقرار سامانه موشکی در ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، سخنگوی پنتاگون اعلام کرد که وزیر دفاع آمریکا در دیدار اخیر خود با مقام های ترکیه در آنکارا سیستم دفاع موشکی و استقرار آن در ترکیه را مورد بحث قرار داده است.

"جف مورل" در جمع خبرنگاران گفت: بخشی از گفتگوهای ما با مقام های ترکیه در واقع در ارتباط با سیستم دفاع موشکی بوده است و باید به شما بگویم که عبور و مرور تروریستها از مرزها نیز از مباحث اصلی آن دیدار بود.

مورل اضافه کرد که مسئله استقرار سامانه موشکی نه تنها با مقام های نظامی ترکیه بلکه با عبدالله گل رئیس جمهوری و رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور نیز مورد بحث قرار گرفت.



این سخنگوی پنتاگون در پاسخ به پرسشی در ارتباط با جزئیات این موضوع گفت که در این باره فعلاً جزئیاتی ارائه نخواهد شد.

وی همچنین گفت که وزارت دفاع آمریکا به هیچ وجه از گفتگو با حزب کارگران کردستان موسوم به پ. ک.ک حمایت نمی کند، بلکه خواهان نگرش جامع به این مسئله است.

گفتنی است که وزیر دفاع آمریکا در اواخر دهه اول اسفند سال جاری دیداری کاری از ترکیه داشت و طی این دیدار با مقام های ارشد این کشور در خصوص مسائل امنیتی گفتگو کرد.