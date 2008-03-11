تنها پیروزی برای ما ارزشمند است / برای انتقام به اصفهان نیامده ایم

به گزارش خبرنگار مهر اعزامی به اصفهان، " تی تا والوئی" که امشب در سالن کنفرانس مطبوعات هتل آسمان اصفهان با خبرنگاران سخن می گفت در خصوص شناختش از تیم سپاهان گفت : شناخت چندانی از این تیم ندارم و فقط دیدار فینال سال گذشته آنها را دیده ام.

وی گفت: ما برای انتقام به اصفهان نیامده ایم و دلیلی ندارد به این موضوع فکر کنیم. هدف ما ارائه یک بازی زیبا و رسیدن به نتیجه دلخواه است.

سرمربی فوتبال الاتحاد سوریه همچنین تاکید کرد: ما در گروه سختی قرار گرفته ایم اما امیدواریم با بازی خوبی که نفرات جوان ما از خود ارائه می دهند بتوانیم از این گروه صعود کنیم.

والوئی درپایان گفت: برای صعود یک امتیاز کافی نیست، بلکه جهت به دست آوردن پیروزی برابر سپاهان به میدان می رویم تا شانس خود را برای صعود به مرحله بعد افزایش دهیم.

دیدار تیم های فوتبال سپاهان ایران و الاتحاد سوریه ساعت 30/15 دقیقه روز چهارشنبه(22 اسفند) در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان برگزار می شود.