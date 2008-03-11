به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صفری معاون اروپای وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در سفر به هلند و دیدار با مقامات اقتصادی و پارلمانی این کشور، امروز با ماکسیم فرهاخن وزیرامورخارجه هلند ملاقات و در خصوص موضوعات مورد علاقه دو کشور از جمله روابط دوجانبه بحث و تبادل نظر کرد.

در این دیدار وزیر خارجه هلند با اشاره به تماس های خوب مسئولان وزارت خارجه دو کشور لزوم تبادل نظر و استمرار گفتگو پیرامون تحولات منطقه ای از جمله عراق و افغانستان را مورد توجه قرار دارد و بحث صلح و ثبات در منطقه حساس خاورمیانه را برای اروپا حائز اهمیت عنوان کرد.

وی عدم مخالفت جامعه بین الملل با حق مشروع ایران در بهره گیری صلح آمیز از انرژی هسته ای را مورد تاکید قرار داد و خواستار تداوم روند اعتماد سازی و شفافیت در خصوص موضوع هسته ای شد.

در این ملاقات معاون وزارت خارجه کشورمان گسترش مناسبات و همکاری های دو کشور جمهوری اسلامی ایران و هلند در زمینه های مختلف از جمله مبادلات و تعاملات اقتصادی را متضمن منافع برای هر دو کشور عنوان کرد و با اشاره به روابط و همکاری دیرینه وسنتی برخی شرکت های هلندی با ایران گفت تعدادی از تجار و صاحبان صنایع هلندی با مراجعه به ما خواستار بازگذاشتن دست فعالان اقتصادی هلندی از سوی مقامات سیاسی این کشور شده ند.

مهدی صفری ضمن تاکید بر گسترش همکاری کشورمان با آژانس ، پاسخ های مستدل به سئوالات و موضوعات اساسی در ارتباط با موضوع هسته ای پرونده هسته ای ایران را پایان یافته و عادی عنوان کرد.

در این دیدار همچنین نقش مشکوک برخی کشورها در افغانستان که باعث تقویت تروریسم و گروههای تروریستی در افغانستان و افزایش کشت تولید مواد مخدر در این کشور شده است مورد اشاره قرار گرفت و بر لزوم همکاری جامعه بین المللی جهت مقابله با رشد تروریسم و افراط گرایی و مبارزه جدی و واقعی با کشت تولید و قاچاق مواد مخدر در این کشور تاکید شد.