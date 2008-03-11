آمریکا مجددا از افزایش بودجه نظامی چین ابراز نگرانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این فرمانده نظامی اعلام کرد که این افزایش هزینه ها مستلزم تلاش های زیاد برای از بین بردن دهه ها بی اعتمادی بین واشنگتن و پکن است.

دریادار تیموتی کیتینگ که در جمع نمایندگان عضو کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا در واشنگتن صحبت می کرد به طور ضمنی همچنین تاکید کرد که این افزایش بودجه نظامی چین، متحدین آمریکا از جمله تایوان را تهدید می کند.

این فرمانده نظامی آمریکایی همچنین درباره روابط نظامی دو کشور اعلام کرد که چین تمایل کمتری به این همکاری های از جمله بازدید از بنادر، تمرینهای دریایی و تبادل افسران میانی نشان داده است.

به گفته وی علیرغم دیدار رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا از چین، همچنان برای بهبود روبط باید مسافتی طولانی طی کرد.

به عقیده کیتینگ شکستن چند دهه بی اعتمادی و خلق و خوی، نیاز به تلاش های زیادی دارد.

وی از چین خواست تا درباره هزینه های نظامی خود توضیحات بیشتری بدهد.

در ارتباط با خلع سلاح هسته ای کره شمالی این نظامی آمریکایی تاکید کرد که ارتش آمریکا با احتیاط خیلی زیاد به تلاش های جامعه جهانی برای ترغیب پیونگ یانگ به کنار گذاشتن برنامه هسته ای خود، خوش بین است.