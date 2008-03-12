مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

مقام معظم رهبری: دنیای اسلام با اتحاد می تواند به یک قدرت در جهان تبدیل شود

دکتر علی عباسپور طهرانی ، نامزد مجلس هشتم؛ مقابله باتورم باید اصلی ترین رسالت مجلس هشتم باشد

اعلام نتایج انتخابات تا پیش از تعطیلات عید

اعتماد:

پیام خاتمی به ملت ایران دعوت به انتخابات

فرا خوان به شرکت اصلاح طلبانه در انتخابات

ایران:

رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس جمهور اندونزی: تسلیم در مقابل استکبار موجب عقب ماندگی می شود

" ایران " آرایش سیاسی کشور را در آستانه انتخابات مجلس هشتم بررسی می کند، آخرین تلاش ها در آخرین روزها

شرکت ارتباطات سیار اعلام کرد: آغاز واگذاری 8/1 میلیون سیم کارت دولتی

ابرار:

عماد افروغ: مردم افراد حق مدار، اخلاق گرا و تکلیف مدار را انتخاب کنند

سید محمد صفی زاده:صرف هزینه های کلان درانتخابات از مصادیق دورویی است

سخنگوی قوه قضائیه: 100 پرونده انتخاباتی در تهران تشکیل شد

تسهیلات جدید دولت برای فعالیت های شرکت های ایرانی در سوریه

تفاهم :

انتقاد و گلایه شدید بخش خصوصی از حذف مشوق های صادراتی ؛ جوایز را به حساب مافیای واردات بریزید

سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرد: 100 میلیون زن مهاجر به دنبال کار

رئیس کانون حمل و نقل کالای کشور: کامیون های وارداتی چین کیفیت ندارند



تهران امروز:

رهبر معظم انقلاب: دنیای اسلام می تواند به یک قدرت جهانی تبدیل شود

همه در انتظار 24 اسفند، تدارک گسترده برای انتخابات پرشور

تعیین دستمزد برای سال 87، کارگران دو نرخی می شوند

جوان:

رهبر معظم انقلاب دردیدار رئیس جمهور اندونزی: دنیای اسلام باید پشتیبان ملت فلسطین باشد

اروپا به دنبال بازگشت به میز مذاکره با ایران

شناسنامه و شماره ملی الزامی است، 8/43 میلیون نفر می توانند رای بدهند

جام جم:

رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس جمهور اندونزی: دنیای اسلام می تواند به قدرت جهانی تبدیل شود

2 قدم مانده به انتخابات

افزایش 3 میلیارد دلاری سپرده های ایران در بانک های خارجی

جمهوری اسلامی:

رهبر انقلاب در دیدار رئیس جمهور اندونزی: دنیای اسلام با اتحاد و گسترش همکاریها می تواند به یک قدرت در جهان تبدیل شود

دعوت نهادها، احزاب و گروه ها از مردم برای حضور آگاهانه در انتخابات

حداد عادل: در بحث تورم ومسکن از مردم عذرخواهی می کنیم

خراسان:

دیدگاه چهره های شاخص اصولگرا و اصلاح طلب درباره انتخابات

سکوت وزارت بازرگانی در برابر رسوب 12 میلیون تن کالا در مهمترین بندر تجاری کشور

سخنگوی قوه قضائیه: برخورد با گرانی وظیفه دولت است

حمایت:

دو رئیس جمهور تاکید کردند: آینده روشن در روابط تهران و جاکارتا

معاون اول رئیس قوه قضائیه: خود کنترلی کار آمدترین نظارت است

حدادعادل: آمریکا تشکیل مجلس همسو با خود را به گور می برد

دنیای اقتصاد:

به دنبال ناکار آمدی تحریم ها در دستور کار قرار گرفت، مشوق های جدید برای ایران

نفت در مرز 110 دلار

گمانه زنی از پیشنهاد بانک مرکزی، نرخ بهره سال آینده تورم +3 درصد

سیاست روز:

گزارش تحلیلی سیاست روز از رفتار رسانه های بیگانه در قبال انتخابات؛ از القای غیر رقابتی بودن تا تبلیغ افراطیون

در دیدار روسای جمهور دو کشور تاکید شد؛ حمایت اندونزی از فعالیت هسته ای ایران

آیت الله نوری همدانی : دشمنان در 24 اسفند سیلی محکومی خواهند خورد

عصر اقتصاد:

برای هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی ؛ 5 استاد منتخب روزنامه های اقتصادی

دکتر خوش چهره: دولت نهم شعارهایم را مصادره کرد اما عمل نکرد

رئیس جمهور قانون حذف کنکور از سال 89



قیام:

رئیس جمهور اندونزی در ایران: قطعنامه 1803 غیر قانونی است

فردا؛ پایان تبلیغات نامزدهای نمایندگی مجلس

نرخ بلیط های مترو افزایش می یابد

کارو کارگر:

رهبر انقلاب در دیدار رئیس جمهوری اندونزی: دنیای اسلام با اتحاد می تواند به یک قدرت در جهان تبدیل شود

با اشاره به مطالبات جامعه کارگری از مجالس گذشته، محجوب: مجلس هشتم باید بی توجهی به کارگران را جبران کند

نظر سنجی بی بی سی اعلام کرد: افزایش چشمگیر حمایت جهانی از برنامه هسته ای ایران



کیهان:

رهبر معظم انقلاب: جهان اسلام با اتحاد می تواند قدرت جهانی شود

نتیجه انتخابات تا پیش از تعطیلات نوروز اعلام می شود، آرایش نهایی گروه های 48 ساعت قبل از ماراتن بزرگ

قیمت جدید 150 هزار تومان، سیم کارت دائمی 138 هزار تومان ارزان می شود

نظر سنجی بی بی سی در 31 کشور، مخالفت جهانی با تحریم ایران افزایش یافته است

همشهری:

رهبر معظم انقلاب : دنیای اسلام با اتحاد می تواند به یک قدرت تبدیل شود

وزارت کشور خبر داد: اعلام نتایج انتخابات مجلس هشتم تا پایان اسفند

برای سال آینده؛ شورای شهر بلیت مترو را گران نکرد

هدف و اقتصاد:

رئیس سندیکای بیمه گران اعلام کرد: شرکت هیا بیمه در وضعیت هشدار

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران خبرداد: کاهش تعرفه پیامک فارسی

منطقی: تشریح عملکرد یکساله ایران خودرو

